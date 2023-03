Auf Stippvisite in Kärnten 258.000 Euro schweren Fort Knox Jackpot im Casino Velden gewonnen

Ein Casino Gast erzielte am Samstagabend den ersten Haupttreffer des Jahres an Österreichs höchstdotiertem Automaten.

Wien (OTS) - Dass es Kärntenbesucher:innen ins Casino Velden zieht, ist nicht ungewöhnlich. Top-Lage am See, erstklassiges Spielangebot, hervorragende Kulinarik und beste Betreuung sprechen für sich. Dass ein Casino Besucher aber bei seinem ersten Spielversuch an den Automaten gleich den Fort Knox Jackpot knackt, ist dann doch eine echte Sensation.

Er verbringt viel Zeit im Ausland und es sollte ein entspannter, vergnüglicher Abend mit der Familie im Casino werden. Zum ersten Mal fiel bei der Wahl des Spiels die Entscheidung auf die Automaten, um nach Roulette und Poker auch das einmal ausprobiert zu haben. Ein Versuch, der sich als Volltreffer erweisen sollte, brachte er doch beim fünften von fünf erzielten Freispielen den Hauptgewinn an Österreichs höchstdotiertem Automatenjackpot, dem Fort Knox. Der Gewinn schlägt sich mit exakt 258.067,98 Euro zu Buche und wird den Weltenbummler auf seinen Reisen begleiten.

Dieser Hauptgewinn beim Fort Knox Jackpot ist der erste im Jahr 2023. Im Vorjahr wurde der Jackpot insgesamt zehnmal gewonnen. Die 90 Fort Knox Automaten bieten den Gästen von Casinos Austria ein einzigartiges Slotgame-Erlebnis. Sie sind österreichweit in den zwölf Casinos miteinander verbunden und werden nach jedem Jackpot-Gewinn wieder mit 200.000 Euro befüllt. Der Minimaleinsatz beträgt lediglich 75 Cent.

Ein Foto zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Fort-Knox-im-Casino-Velden-gewonnen

