Universität für angewandte Kunst Wien: AIL-Ausstellung FABRIC OF DREAMS. Towards a Technodiversity

Eröffnung mit Konzert am Do, 16.3.2023 im Angewandte Interdisciplinary Lab

Wien (OTS) - Am Donnerstag, 16. März 2023, wird die neue Ausstellung Fabric of Dreams. Towards a Technodiversity im Angewandte Interdiciplinary Lab (AIL) eröffnet. Sie bricht mit der binären Vorstellung einer technologischen Zukunft, indem sie unterschiedliche Perspektiven und Auffassungen von Technologie erkundet. Fabric of Dreams. Towards a Technodiversity untersucht Aspekte des (prothetischen) Körpers, fragt nach multiplen Arten des Seins und erforscht diverse Techno-Ökologien.

Digitale Assistenzen, neue virtuelle Umgebungen, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen einerseits, Überwachungskapitalismus, diskriminierende Datensätze und lebensbedrohliche Cyberkriege andererseits – die Visionen digitaler Technologien sind zukunftsträchtig und beängstigend zugleich. Die Ausstellung stellt sich dieser Ausgangslage, indem sie mit dem binären Denken in Bezug auf unsere digitale Zukunft bricht und Potenziale und Narrative aufzeigt, die sich multiperspektivisch entfalten.

Um das heutige technowissenschaftliche Modell mit seiner extraktivistischen und zunehmend gewalttätigen Logik zu überdenken, braucht es facettenreiche Konzepte. Ansätze, die über die Vorstellung hinausgehen, dass technologische Universallösungen die Antwort auf unsere gesellschaftlichen Probleme sind oder umgekehrt, dass unsere politischen Verwerfungen lediglich durch technologische Entwicklungen hervorgerufen werden.

Die ausgewählten Installationen sowie Videoarbeiten erkunden neuartige Denk- und Zwischenräume. Innerhalb unserer soziotechnischen Verhältnisse erzeugen sie vielfältige Perspektiven durch diverse Vorstellungen und Auffassungen von technologischen Möglichkeiten. Der (prothetische) Körper, Techno-Ökologien und multiple Formen des Seins sind die Schlüsselthemen der Ausstellung.

Um den Stoff unserer Träume vielschichtiger zu verweben, geht sie von folgenden Fragen aus: Wie verändert Technologie die Beziehung zum eigenen Körper, welche Identitäten lassen sich durch körperlose Erfahrungen im virtuellen Raum entwerfen? Was sind die Bedingungen von Intelligenz und Wahrnehmungsfähigkeit außerhalb des menschlichen Bewusstseins? Was können hybride Lebensformen sein? Welche synthetischen und künstlich-technologischen Grundlagen gibt es bereits dafür? Auf welche analogen Lesarten von Digitalität können wir zurückgreifen?

Künstler:innen: Christian Freude/Christina Jauernik/Johann Lurf/Fabian Puttinger/Rüdiger Suppin, Christina Gruber, Cyrus Kabiru, kennedy+swan, Mary Maggic, Kumbirai Makumbe, Christiane Peschek, Luiza Prado de O. Martins, Anna Vasof

Kuratiert wurde die Ausstellung von Elisabeth Falkensteiner (Co-Leitung AIL) und Clemens Apprich (Univ.-Prof. und Leitung Abteilung Medientheorie, Angewandte).

Die Ausstellungseröffnung mit einem Konzert von Rojin Sharafi findet am Donnerstag, 16. März 2023 um 19 Uhr statt.

Fabric of Dreams. Towards a Technodiversity

Zeit: Dauer: 17. März bis 12. Mai 2023, Mo-Fr von 13 bis 18 Uhr und Do von 13 bis 20 Uhr. An Feiertagen geschlossen. Eintritt frei! Ort: AIL, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien

Fotos zum Download: dieangewandte.at/presse

Mehr Info zum AIL: ail.angewandte.at





