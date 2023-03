Industrie: Starker Boost für exzellente Grundlagenforschung aus Österreich

IV-GS Neumayer: Exzellenzinitiative als „Gamechanger“ in Österreichs Spitzenforschung

Wien (OTS) - Mit der Auswahl der ersten fünf Exzellenzcluster wird ein wichtiger Meilenstein für den österreichischen Forschungs- und Technologiestandort im Herzen Europas gesetzt. Der Fokus der Zusammenarbeit der Universitäten untereinander und mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen durch die Exzellenzcluster stärkt die internationale Sichtbarkeit österreichischer Forschung. Die Exzellenzinitiative eröffnet die Chance auf eine verstärkte Profilbildung in der Grundlagenforschung und hebelt das hohe exzellente Forschungspotential.



„Die aktuellen geopolitischen Herausforderungen und die grüne und digitale Transformation stellen Gesellschaft und Wirtschaft vor große Herausforderungen. Der globale Technologiewettlauf in den Schlüsseltechnologien der Zukunft hat sich deutlich intensiviert. In den Labors der Grundlagenforschung entstehen die Innovationen von Morgen, die uns bei der Bewältigung der Herausforderungen der Zukunft maßgeblich helfen. Deshalb begrüßen wir als Österreichs Industrie die institutionsübergreifende und langfristige Zusammenarbeit der Spitzenforschung in internationalen Stärkefeldern. Wir gratulieren den teilnehmenden Forschungseinrichtungen der nun ausgewählten Cluster herzlich“, betont Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung, die Bedeutung der Exzellenzinitiative für die österreichische Industrie.



„Wir sind überzeugt, dass die Exzellenzinitiative als „Gamechanger“ in Österreichs Spitzenforschung für systemischen Wandel genutzt werden kann. Ziel muss die hohe Sichtbarkeit der Clusters of Excellence im internationalen Umfeld in den Schlüsselthemen der Zukunft sein. Österreich ist ein wichtiger Produktionsstandort inmitten Europas. Wichtig ist, dass der Wissens- und Technologietransfer mit Gesellschaft und Wirtschaft durch Ausbildung, Kooperation und Kommunikation in den Exzellenzclustern von Anfang gelebt wird“, so Neumayer.

