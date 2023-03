95 Prozent der Österreicher/innen nutzen die Angebote des ORF

ORF-Generaldirektor Weißmann beim „The Near Future Summit“: „Auftrag für den ORF, noch digitaler, effizienter und österreichischer zu werden!“

Wien (OTS) - 95 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher nutzen die Angebote des ORF. 75 Prozent finden es wichtig, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich gibt. Das ergab eine vom Meinungsforschungsinstitut Integral im Auftrag des ORF durchgeführte Studie.

„Für den ORF ist dieses große Vertrauen seines Publikums Auftrag, als Rundfunk der Gesellschaft noch digitaler, effizienter und österreichischer zu werden!“, betonte ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann im Rahmen des „Near Future Summit“ in Zürs am Montag, dem 13. März 2023: „Die geplante Haushaltsabgabe und Digitalnovelle stellen die nachhaltige Finanzierung und Zukunftsfähigkeit des ORF sicher, dies ändert allerdings nichts an der Tatsache, dass der ORF seinen Spar- und Restrukturierungskurs auch in den kommenden Jahren konsequent fortsetzen muss!“

Kernergebnisse der Integral-Umfrage:

1. 95 Prozent der Befragten nutzen ein oder mehrere Angebote des ORF zumindest selten. 2. 75 Prozent der Österreicher/innen ab 16 finden es wichtig, dass es in Österreich einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. 3. Die Diskussion um die Finanzierung des ORF haben 72 Prozent der Befragten mitverfolgt. 4. Eine Mehrheit von 58 Prozent findet die Abschaffung der derzeitigen Rundfunkgebühren zugunsten einer Haushaltsabgabe sehr/eher gut. 5. 65 Prozent der Befragten finden es sehr oder eher gut, dass durch die Abschaffung der Rundfunkgebühren zugunsten einer Haushaltsabgabe der Verwaltungsaufwand reduziert wird. 6. 56 Prozent stimmen der Aussage voll und ganz bzw. eher zu, „eine Haushaltsabgabe sichert auch Sendungen und Inhalte ab, die von kommerziell ausgerichteten Anbietern nicht abgedeckt werden können“. 7. In Bezug auf mögliche Änderungen im Online-Bereich finden knapp 3 von 4 Befragten (73 Prozent) eine Verlängerung der Abrufzeit in der ORF-TVthek über die sieben Tage hinaus sehr bzw. eher gut. 8. Rund zwei Drittel finden das Anbieten von Inhalten online first („Der ORF kann Sendungen bereits vor einer Ausstrahlung im Fernsehen online zur Verfügung stellen.“) sehr/eher gut. 52 Prozent fänden es sehr bzw. eher gut, wenn „der ORF auch Sendungen und Videoinhalte produzieren darf, die ausschließlich online angesehen werden können“.

Durchgeführt wurde die Repräsentativ-Befragung von Integral im Auftrag des ORF, 1.000 Personen ab 16 Jahren wurden zwischen 3. und 8. März 2023 befragt (telefonisch/online).

