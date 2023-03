DIE.NACHT: „Willkommen Österreich“ mit Herbert Grönemeyer und Marc Elsberg am 14. März um 22.00 Uhr in ORF 1

Danach um 23.00 Uhr: Neue Folge „Pratersterne“

Wien (OTS) - Stermann und Grissemann begrüßen in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 14. März 2023, um 22.00 Uhr in ORF 1 zwei Meister ihres Fachs: Poplegende Herbert Grönemeyer stellt sein neues Album „Das ist los“, das sich mit Zuversicht und Zusammenhalt beschäftigt, vor. Und Bestsellerautor Marc Elsberg spricht über seinen neuen Roman „Celsius“, der sich der Klimakrise widmet. Um 23.00 Uhr erhellen die „Pratersterne“ mit einer neuen Folge „DIE.NACHT“: Gastgeber Hosea Ratschiller begrüßt Michi Buchinger, Maria Muhar, David Stockenreitner und Yasmo & die Klangkantine feat. Mira Lu Kovacs auf der Stand-up-Bühne im Wiener Fluc. Danach gibt es um 23.30 Uhr ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 22.00 Uhr

Ein Gigant der deutschen Popgeschichte ist zu Gast im Marxpalast: Der Publikumsliebling Herbert Grönemeyer kommt zum Talk über sein neues Album „Das ist los“, ein Plädoyer für „differenzierte Zuversicht“ und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten. Bei seinem letzten „Willkommen Österreich“-Besuch hat der Musiker Politik als „nichts anderes als Zusammenleben von Menschen“ bezeichnet. Zuversichtlich stimmt spätestens die Schlussnummer „Angstfrei“, die Herbert Grönemeyer gemeinsam mit der „Willkommen Österreich“-Studioband performt.

Keineswegs angstfrei ist Marc Elsbergs neuer Roman „Celsius“. Der Meister der Katastrophenthriller hat sich nach dem Thema Blackout und Polit- und Wirtschaftsdystopien in seinem neuen Roman der Klimakrise gewidmet. „Celsius“ handelt dabei nicht von Klimastreik und Fridays for Future, sondern erzählt von globalen Intrigen, für die Klimapolitik nur ein Mittel zum Machtgewinn ist – und präsentiert damit die Antithese zu Grönemeyers Zukunftsvision. Der Bestsellerautor plaudert mit Stermann und Grissemann über seinen neuen Roman und die Frage, ob die Realität so manches Horrorszenario schon eingelöst hat.

„Pratersterne“ um 23.00 Uhr

Gastgeber Hosea Ratschiller heißt wieder heutige und zukünftige Stars der Kleinkunstszene willkommen und verbindet in gewohnt scharfsinniger und pointierter Art die einzelnen Auftritte. „Ein bisschen Hass muss sein“, meint zu Beginn „Dancing Star“-Teilnehmer Michi Buchinger und versprüht gezielt und doch charmant eine Kostprobe Hass aus seinem zweiten Bühnenprogramm. Autorin und Kabarettistin Maria Muhar debütiert auf der „Pratersterne“-Bühne im Fluc und bietet dem Publikum die Spezialitäten ihres ersten Programms „Storno“ dar. David Stockenreitner präsentiert die schönsten Locken der Kabarettszene und hält auch mit anderen Hardfacts zu seiner Person nicht hinter dem Berg. Mit Yasmo & die Klangkantine feat. Mira Lu Kovacs stehen schließlich gleich zwei stimm-, klang- und wortgewaltige Frauen und ihre ausgezeichneten Musikerinnen und Musiker auf der Bühne.

