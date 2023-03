GRAS: Orgasm Gap den Kampf ansagen – weil jeden Tag feministischer Kampftag ist

Grüne & Alternative Student_innen verteilen Sexspielzeug für mehr sexuelle Freiheit

Wien (OTS) - „Anlässlich des feministischen Kampftags wurde viel über die bestehende Ungleichheit zwischen Männern und Frauen gesprochen. Wir möchten auch über die sexuelle Ungleichheit zwischen den Geschlechtern sprechen“, erklärt Sarah Rossmann, Bundessprecherin der GRAS (Grüne & Alternative Student_innen) und Vorsitzende der ÖH Uni Graz. In einer gemeinsamen Aktion mit der Grünen Jugend Steiermark verteilte die GRAS rund um die Demonstrationen zum feministischen Kampftag Sexspielzeug in Graz. „Wir verteilen Vibratoren, um auf die sogenannte Orgasm-Gap zwischen den Geschlechtern aufmerksam zu machen und ein sichtbares Zeichen für eine Aufklärung und Enttabuisierung der Sexualität von Frauen zu setzen“, sagt Rossmann.

Die Orgasm-Gap beschreibt den Fakt, dass Frauen in heterosexuellen Beziehungen im Vergleich zu Männern viel seltener zum Höhepunkt kommen. Grund dafür sind Lücken in der Aufklärung rund um die Sexualkunde. Noch immer orientiert sich unser Verständnis von Sex vorwiegend an dem Lustgewinn für Männern. „Um die Orgasm-Gap zu schließen muss bereits in der Schule mehr Aufklärungsarbeit über die Stimulation der Vulva und Orgasmen abseits des penetrativen Sex' geleistet werden.“, sagt Rossmann. Mit der Verteilaktion setzten die Grünen und Alternativen Student_innen und die Grüne Jugend ein Zeichen dafür, dass Orgasmen in Hetero-Beziehungen nicht nur Männern vorbehalten sein sollten. „Für uns ist jeden Tag feministischer Kampftag und auch das Thema Sexualität gehört dazu, wenn wir endlich Gleichberechtigung erreichen wollen“, sagt Rossmann abschließend.

Fotos von der Aktion zur honorarfreien Verwendung (Credits: Karl Reimer) gibt es hier.



