Kindergartengewerkschaft younion: Danke für den tollen Einsatz!

Gemeindebedienstete springen auch am Wochenende für Konkurs-Kindergarten ein

Wien (OTS) - Durch den Konkurs von „Minibambini“ in Wien haben rund 800 Kinder kurzfristig keinen Kindergartenplatz mehr, dutzende Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. „Es sind wieder einmal Gemeindebedienstete, die nun sehr kurzfristig einspringen müssen, weil es eine private Einrichtung zerbröselt hat. Auch heute, am Sonntag, sind meine Kolleg:innen im Einsatz, um Plätze in anderen Kindergärten zu organisieren. Dafür möchte ich mich bedanken“, sagt Judith Hintermeier, selbst Pädagogin und Bundesfrauenreferentin in der Kindergartengewerkschaft younion.

Manfred Obermüller, Vorsitzender der Hauptgruppe 1 in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft: „Ich erwarte mir auch von der Politik, dass dieser Einsatz gewürdigt wird. Denn unsere Kolleg:innen müssen nun Dinge ausbaden, die an ganz anderer Stelle schiefgegangen sind. Ich verstehe auch nicht, wie eine Tageszeitung die Leiterin der Magistratsabteilung 10 als ‚Kasperl der Woche‘ betiteln kann. Ich erwarte eine umfassende Recherche und keinen populistischen Schmutzkübel-Journalismus.“

Die Magistratsbediensteten sind auch für die Beschäftigten des Konkurskindergartens da. Es wurde eine eigene Hotline eingerichtet, um ihnen neue Jobs zu beschaffen. Judith Hintermeier: „Wer in den Gemeindedienst wechselt, hat einen sicheren Arbeitsplatz mit Weiterbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen. Ich lade alle Betroffenen ein, sich selbst ein Bild zu machen.“

Manfred Obermüller abschließend: „Der Kindergarten ist die erste Bildungsstation eines Kindes. Es geht nicht um bloße Betreuung, sondern um gezielte Förderung. Die öffentliche Hand garantiert klare Standards und hat fantastisches Personal. Auch an Sonntagen, wenn sein muss. Es darf aber nicht sein, dass Gemeindebedienstete den schwarzen Peter zugesteckt bekommen, wenn es ein privater Kindergarten wieder einmal verbockt hat.“

