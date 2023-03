Schmuckenschlager: „Autofahren und Klimaschutz schließen sich nicht aus - es kommt darauf an, was in den Tank kommt“

Motoren müssen mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden

Wien (OTS) - „Autofahren und Klimaschutz schließen sich nicht aus - es kommt darauf an, was in den Tank kommt. Anstatt im starren Denkmuster zu verharren und permanent gegen Autofahrer zu schießen, stehen wir als Volkspartei für ganzheitliche Lösungen. Denn: Ökonomie und Ökologie gehen Hand in Hand und bedingen einander. Man muss den ernstgemeinten Klimaschutz mit Innovation, Technologie und Fortschritt vorantreiben. Beim Kampf gegen den Klimawandel darf es keine ideologiegetriebene Symbolpolitik geben", sagt der Umwelt- und Klimasprecher der Volkspartei, Johannes Schmuckenschlager.



„Es ist schiere Sturheit, wenn die Meinung vertreten wird, dass das Aus des Verbrennermotors das einzige Instrument ist, mit dem der Klimawandel abgeschwächt werden kann. Die Autofahrer und Pendler zu schikanieren und alle anderen Klima- und Umweltschädlichen Handlungen nicht in der selben Intensität zu erwähnen, ist der völlig falsche Weg, und darüber hinaus vollkommen ungerecht gegenüber den Autofahrern. Außerdem dürfen wir nicht auf die Menschen im ländlichen Raum vergessen, die auf das Auto angewiesen sind. Im Klimaschutz darf nicht auf den Hausverstand vergessen werden: Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Karl Nehammer hat bereits unzählige Maßnahmen und Schritte gesetzt um den Klimaschutz in Österreich voranzutreiben“, so Schmuckenschlager“



Abschließend betont Schmuckenschlager: „Die wahren Klimaschützer sitzen nicht auf der Straße, sondern klettern auf das Dach um PV-Anlagen zu montieren. Wir müssen den Klimawandel nicht mit Kleber an den Händen, sondern mit dem Schraubenschlüssel in den Händen begegnen. Mit Mut, Zuversicht und Investitionen können wir es schaffen, die heutigen Diesel- beziehungsweise Benzinbetriebenen Motoren mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben.“

