FPÖ - Nepp: SPÖ plant totale Kontrolle der Bevölkerung mittels chinesischem Sozialkredit-System!

Chinas Kommunisten Diktatur dient als Vorbild für Ludwigs Politik

Wien (OTS) - Die Freiheitsberaubung durch Bürgermeister Ludwig in der Corona-Zeit war offenbar nur ein Vorgeschmack für die dauerhaften diktatorischen Pläne der rot-pinken Wiener Stadtregierung. Mittels App soll das klimafreundliche und klimaunfreundliche Verhalten der Wiener Bevölkerung überwacht werden. Wer sich in seinem Alltag nach den Vorstellungen der Wiener SPÖ bewegt, wird dafür belohnt. Wer sich so bewegt wie er es selbst möchte, wird im Umkehrschluss bestraft.



„Ludwig bedient sich damit an dem chinesischen Sozialkredit-System. Die chinesische Kommunisten-Diktatur dient offenbar als Vorbild für die Wiener SPÖ. Ziel ist die totale Überwachung der Wienerinnen und Wiener. Das ist ein ungeheurer Skandal. Ich verlange, dass diese Pläne sofort eingestampft werden. Im Rahmen unserer gemeinderätlichen Möglichkeiten werden wir Verantwortlichkeiten aufklären und bei der nächsten Wien Wahl werden die Wienerinnen und Wiener im Sinne ihrer persönlichen Freiheit Bürgermeister Ludwig für seine totalitären Kommunisten-Pläne aus dem Amt wählen“, kommentiert der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp.



