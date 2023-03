Das SalzburgerLand auf der ITB Berlin

Das waren die Höhepunkte beim "Comeback" der internationalen Leitmesse der Tourismusbranche.

Salzburg/Hallwang (OTS) - Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause fand in Berlin von 7. bis 9. März erstmals wieder die Internationale Tourismus-Börse (ITB) statt – die weltweite Leitmesse für die Tourismuswirtschaft. Die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft (SLTG) nutzte die Gelegenheit, um sich vor Ort mit führenden Expertinnen und Experten der Branche auszutauschen und im wichtigsten Herkunftsmarkt Deutschland den Sommerurlaub im SalzburgerLand zu bewerben.

„An drei Tagen haben wir die größten Reiseveranstalter aus aller Welt getroffen, ebenso wichtige Mobilitäts-Partner wie Fluglinien und Schienenverkehrsträger, führende Expertinnen und Experten aus der Tourismus- und Trendforschung und allen voran hochrangige Multiplikatoren und Medienvertreter insbesondere aus Deutschland – mit mehr als 40 Prozent Nächtigungs-Anteil der mit Abstand bedeutendste Herkunftsmarkt für den Tourismus im SalzburgerLand“, bringt SLTG-Geschäftsführer Leo Bauernberger die Bedeutung der ITB für die heimische Tourismusbranche auf den Punkt. „Nicht zuletzt die Pandemie hat gezeigt, dass persönliche Begegnungen gerade in der Tourismuswirtschaft unersetzlich sind – und dafür ist die ITB ein perfekter, internationaler Treffpunkt.“

Im Fokus des SalzburgerLand-Auftritts in Berlin standen emotionale Botschaften und inspirierende Botschafter*innen, die das SalzburgerLand und seine touristischen Angebote auf besondere Weise repräsentierten. Der thematische Bogen spannte sich dabei von Kunst und Kultur von Weltformat über erlebnisreiche Genusstouren auf den Spuren der Alpinen Küche bis hin zum neu gestalteten Salzburger Almenweg, der dem gesunden Trend des Weitwanderns Rechnung trägt.

Kulinarisch-kunstvolle „Entführung aus dem Serail“

Bei der Veranstaltung „4x quer“ – einer Veranstaltung gemeinsam mit der Österreich Werbung und den Bundesländern Oberösterreich, Steiermark und Kärnten am Vorabend der ITB – verkörperten Emanuel und Hans Weyringer die sprichwörtlich familiäre Salzburger Symbiose aus Spitzenküche und Hochkultur. Mit seiner feinen Dessert-Komposition „Die Entführung aus dem Serail“ begeisterte Emanuel Weyringer die rund 50 exklusiv geladenen Reisejournalist*innen, während sein Vater Hans inspiriert vom Gericht seines Sohnes und der auch mit Berlin verwobenen Oper seine ganz persönliche Interpretation des Singspiels auf die Leinwand bannte.

Trend & Tradition beim SalzburgerLand Pressefrühstück



Der Genuss des (Weit-)Wanderns wiederum stand beim SalzburgerLand Pressefrühstück im von der Salzburgerin Johanna Nußbaumer geführten Restaurant „Nußbaumerin“ in Berlin im Mittelpunkt. Das Pressefrühstück ist eine langjährige Tradition im Rahmen der ITB und lieb gewordener Fixtermin für viele Reisejournalist*innen im deutschsprachigen Raum – der auch nach dreijähriger Pause wieder begeistert angenommen wurde. Gemeinsam mit Christine Scharfetter von der Partnerregion Hochkönig und Tom Schwaiger, dem charismatischen Hüttenwirt von der TOM Almhütte in Maria Alm, brachte die SLTG den Salzburger Almenweg und frische, von Hand gemachte Schmankerl von den Almhütten auf den Tisch.

Magazin-Special weckt Reiseträume vom SalzburgerLand

Präsentieren konnte die SLTG auf der ITB auch bereits das druckfrische ADAC Reisemagazin - SalzburgerLand Extra. „Mit dieser Sonderveröffentlichung des führenden deutschen Touringclubs erreichen wir mehr als 700.000 Leserinnen und Leser in unserem wichtigsten Herkunftsmarkt“, freut sich Leo Bauernberger über das Magazin, das in einer Kooperation mit der Motor Presse Stuttgart umgesetzt wurde. „Spannend geschriebene Reisereportagen aus Stadt und Land Salzburg, kompetente Servicebeiträge und jede Menge Insidertipps wecken Reiseträume – und das zu einer Zeit, in der in vielen Haushalten gerade die Urlaubsentscheidung getroffen wird“, so Bauernberger.

Bereits in den vergangenen Jahren erschienen hochwertige SalzburgerLand Magazin-Specials u.a. von der ZEIT, der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), GEO Saison, STERN oder BUNTE.

SalzburgerLand Tourismus räumt internationale Preise ab

Angestoßen wurde dabei auch auf besondere Auszeichnungen, über die sich die SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft in Berlin freuen durfte: Beim Internationalen Tourismus Multimedia Award "Golden City Gate" gab es gleich drei Mal Gold und ein Mal Silber für die Kampagnen und Bewegtbildformate des SalzburgerLand-Kreativteams: Gold ging in der Kategorie „Campaigns“ an die Kampagne „Generation Winter“ mit Marcel Hirscher, in der Kategorie „Country“ an das Video „Dafür leben wir – Viviamo per momenti cosí“ im italienischen Markt und in der Kategorie „Eco Tourism“ an die Bewegtbildserie „Respect & Protect“, mit der die SLTG auf überraschende Weise auf das wichtige Thema Alpine Sicherheit und richtiges Verhalten am Berg aufmerksam macht.

Bei der vom Fachverband „Touristik PR und Medien“ unter internationalen Reisejournalistinnen und -journalisten durchgeführten Wahl zum PR-Team des Jahres wurde das SalzburgerLand zur weltweit besten Region gekürt. Im Gesamtranking belegt die SLTG den vierten Platz – davor rangieren nur noch die großen nationalen Tourismusorganisationen aus der Schweiz, Frankreich und Polen mit eigenen Büros in Deutschland. „Diese Auszeichnungen sind eine wunderbare Bestätigung für unser großartiges Team – und natürlich eine große Motivation, auch in Zukunft die weiterhin so professionell und mit höchster Qualität fortzusetzen“, so Bauernberger.

