„LunzerWirt“ im SK VÖEST Sportzentrum neu eröffnet

Linz (OTS) - Nach einigen Wochen im erfolgreichen Probebetrieb, war es am Samstag, den 11.03.2023 endlich soweit: der „LunzerWirt“ im SK VÖEST Sportzentrum wurde mit einer großen Feier offiziell eröffnet

Nationalrat Dietmar Keck (Verpächter / SK VÖEST-Obmann) und Philipp Kaufmann (Pächter / CEO der KaufmannGruppe) begrüßten mehr als 100 Gäste bei der offiziellen Neueröffnung des nunmehrigen LunzerWirt im SK VÖEST Sportzentrum (Lunzerstraße 74). „Es freut uns sehr, dass wir mit Philipp Kaufmann einen neuen Pächter für den LunzerWirt im SK VÖEST Sportzentrum gefunden haben und wir jetzt gemeinsam neu durchstarten können“, freut sich Keck auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Großes Standortpotential

Die KaufmannGruppe sieht großes Potential am Standort. „Es ist ein top renoviertes Restaurant mit Wohlfühl-Atmosphäre, in dem wir schmackhafte gutbürgerliche Küche anbieten“, so Kaufmann. Zudem ist der Standort aufgrund der großzügigen Seminarräume perfekt für Veranstaltungen bzw. Firmenfeiern geeignet. „Dieses Gesamtpaket war es schließlich, das uns als KaufmannGruppe davon überzeugte, den nunmehrigen LunzerWirt zu pachten. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal besonders bei unserem Verpächter, Herrn Nationalrat und SK VÖEST-Obmann, Dietmar Keck für den unkomplizierten Übernahmeprozess bedanken“, so Kaufmann.

Gastro-Offensive

Die KaufmannGruppe, die unter anderem bereits das Beenie.all day in der Urfahraner Hauptstraße und das Cubus im Ars-Electronica-Center betreibt, erweitert mit dem „LunzerWirt“ sein Gastro-Portfolio erneut. „Mit einem klaren Businessplan, einem verlässlichen und hart arbeitenden Team und dem nötigen Unternehmensmut ist es auch in dieser Zeit möglich, etwas Neues auf die Beine zu stellen. Als Immobilienprojektentwickler weiß ich, wie groß die Herausforderung ist, eine Immobilie bzw. eine Gastronomie wieder zum Laufen zu bringen. Es war eine intensive Findungsphase und ein absoluter Neustart nach drei Jahren Stillstand. Wir haben einen neuen Namen gefunden, eine neue Mannschaft und zudem noch die Küche bzw. die Zapfanlage vollständig erneuert“, so Kaufmann. Die ersten Wochen des Probebetriebs fallen äußerst positiv aus, wie Kaufmann betont: „Wir haben bereits jetzt in der Anfangsphase gemerkt, dass die Leute unser Konzept gut annehmen, das Essen schmeckt und der Service funktioniert. Genau darauf wollen wir aufbauen und mit dem LunzerWirt ein neues, erfolgreiches Kapitel für das SK VÖEST Sportzentrum aufschlagen.“ Der LunzerWirt hat Montag bis Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet.





