BREAKING: Amal Clooney kommt zum 4GAMECHANGERS Festival nach Wien

Wien (OTS) - Von 15.-17. Mai holen ProSiebensat.1 PULS 4 & ORF Top-Stars, Live-Acts und Meinungsmacher:innen nach Wien. Darunter u.a. die weltbekannte Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, Friedensnobelpreisträgerinnen und viele mehr.

Das 4GAMECHANGERS Festival verlängert den internationalen Weltfrauentag bis zum 17. Mai - und über das ganze Jahr hinaus - und präsentiert sein Line-Up mit vielen Top-Stars und einer erfreulichen weiblichen Speaker-Quote von mehr als 70 Prozent. Darunter Menschenrechtsaktivistin Amal Clooney, die Friedensnobelpreisträgerinnen Jody Williams & Nadia Murad, die US-amerikanisch-iranische Unternehmerin & erste Weltraumtouristin Anousheh Ansari und viele mehr. Tickets sind unter www.4gamechangers.io erhältlich.



Zum ersten offiziellen Line-Up zählen zudem Johanna Pirker (Informatikerin & Hedy Lamarr Preisträgerin), Irene Fuhrmann (ÖFB Teamchefin), Michelle Drouin (international anerkannte Forscherin & Psychologieprofessorin), Komal Minhas (Gründerin, Investorin und Produzentin von "Dream, Girl", einer kraftvollen Dokumentation über weibliche Entrepreneurinnen), Juliana Rotich (Head of Fintech Solutions at Safaricom PLC & Co-Founder/Executive Director Ushahidi) und die beiden Shooting-Stars am österreichischen Pop-Himmel, Musikerin Lahra und Künstlerin CHRISTL. Doch damit nicht genug. Das Digitalfestival bietet seinem Live-Publikum drei Tage voller Inspiration & Networking: Drei Tage 4GAMECHANGERS Festival live in der MARX HALLE Wien, im TV auf PULS 24, im ORF & der Streaming-App ZAPPN. PULS 24 & ZAPPN übertragen erstmals alle drei Festival-Tage

ab 9 Uhr ganztägig LIVE.



Unter dem Motto „The Power of Cooperation“ erreicht das 4GAMECHANGERS Festival durch die Zusammenarbeit der ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und dem ORF, der seit 2022 als Co-Veranstalter und Partner von 4GAMECHANGERS an Bord ist, eine neue Dimension. Zusätzlich als exklusive starke Platinpartner sind auch dieses Jahr wieder Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post mit dabei. Am Programm stehen internationale und nationale Keynotes und Panel Diskussionen rund um die Themen unserer Zeit: Female Power & Empowerment, Menschenrechte, Gesundheit & Soziales, Digitalisierung und Medien, Sustainability, Entrepreneurship, Arbeitswelt & Bildung und mehr.



Das 3-Tages-Programm im Überblick:

4PIONEERS DAY | 15.05.2023 – Tech & Innovation, Entrepreneurship & Finance

Der 4PIONEERS DAY bietet ein vielfältiges Programm für und mit Start-Ups, Unternehmer:innen, Business Angels und Investor:innen. 4GAMECHANGERS holt hochkarätige Speaker:innen, Top-CEOs und Gamechanger:innen von morgen auf die große Bühne und spricht über Themen wie Unternehmertum, Finanzen, Innovationen und Technologien.



4FUTURE DAY | 16.05.2023 – Education & Labour, Health & Social Affairs, Climate

Action & Sustainability

Am 4FUTURE DAY dreht sich alles um die wichtigsten Zukunftsthemen und die Next Gen: Wie erreichen wir mehr Chancengleichheit, wie sieht die Zukunft des Gesundheitssystems - allen voran das Hot-Topic mentale Gesundheit – aus und was muss innerhalb des großen Themenschwerpunkts Nachhaltigkeit betrachtet werden? Diskutiert werden die Themen Klima, Nachhaltigkeit, Jobs, Bildung, Gesundheit und Soziales.



4GAMECHANGERS DAY | 17.05.2023 – Media & Culture, World Affairs & Human Rights

Die globalen Meta-Themen stehen am 4GAMECHANGERS DAY im Mittelpunkt. Diskutiert werden die Zukunft Europas sowie die globalen Zusammenhänge bei Themen wie Energiekrise, Wirtschaftslage und weltweiten Krisen: The Power of Cooperation, Female Empowerment, Pressefreiheit & Qualitätsjournalismus, Menschenrechte & Frieden sowie Digitalisierung. Außerdem widmet sich der Tag inhaltlich der Problematik Korruption sowie der Divergenz der Gesellschaft. Auf das Publikum warten spannende Panels und Keynotes innerhalb der Themenfelder Weltgeschehen, Menschenrechte, Medien und Kultur.



Jetzt Tickets für das 4GAMECHANGERS Festival 2023 sichern und an allen drei Tagen LIVE in der MARX HALLE Wien mit dabei sein. Alle Infos zu Tickets unter www.4gamechangers.io



Gemeinsam heißen die ProSiebenSat.1 PULS 4 Gruppe und der ORF beim 4GAMECHANGERS Festival Google, Magenta, Nespresso und die Österreichische Post mit ihren Top-Executives als Platin-Partner des 4GAMECHANGERS Festivals herzlich Willkommen. Wir freuen uns auf eine gegenseitig inspirierende Zusammenarbeit.



Das 4GAMECHANGERS Festival 2023 von 15. bis 17. Mai LIVE in der MARX HALLE Wien, im TV auf PULS 24, im ORF und der Streaming App ZAPPN



