„IM ZENTRUM“: Rote Risse – Schwarze Schwäche: Blaues Wunder für die Großparteien?

Am 12. März um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der Innenpolitik waren diese Woche alle Blicke auf ÖVP und SPÖ gerichtet. In der SPÖ erreichte das Match zwischen der Bundesvorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und ihrem Herausforderer, dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, einen vorläufigen Höhepunkt. Und in der ÖVP versuchte Bundesparteiobmann und Bundeskanzler Karl Nehammer mit einer Grundsatzrede inhaltlich zu punkten. Beiden Parteien weht eineinhalb Jahre vor der Nationalratswahl ein scharfer Wind entgegen. Bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und in Kärnten sind sie zwar jeweils die Nummer eins geblieben, haben aber deutlich Stimmen verloren. Und bundesweit sind sowohl ÖVP als auch SPÖ in den Umfragen hinter die FPÖ zurückgefallen. Die Frage ist, ob sie diesen Rückstand bis zur nächsten Nationalratswahl aufholen können, und welche Personen und Strategien dafür erfolgreich sind.

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 12. März 2023, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Peter Filzmaier

Politologe

Petra Stuiber

stv. Chefredakteurin „Der Standard“

Richard Grasl

stv. Chefredakteur „Kurier“

Lisz Hirn

Philosophin, Autorin

Franz Schellhorn

Agenda Austria

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at