Oberösterreich zeigt seine besten und schönsten Seiten in Wien – am Oberösterreicher Ball im Rathaus

Oberösterreich tanzt, feiert, plaudert, staunt, genießt und präsentiert sich beim Oberösterreicher Ball am 17. Juni 2023 wieder eine Nacht lang exklusiv im Wiener Rathaus.

Linz (OTS) - „Kummst a?“ Oberösterreich tanzt, feiert, plaudert, staunt, genießt und präsentiert sich beim Oberösterreicher Ball am 17. Juni 2023 wieder eine Nacht lang exklusiv im Wiener Rathaus. Der traditionsreiche Oberösterreicher Ball findet heuer bereits zum 120. Mal statt und bietet seinen Gästen gerade zum Jubiläum Erlebnisse der besonderen Art.

Der Oberösterreicher Ball – ein Höhepunkt im Ballkalender 2023

Der Oberösterreicher Ball findet heuer am 17. Juni 2023 wieder exklusiv im Wiener Rathaus statt. Und gerade zu seinem mittlerweile 120. Jubiläum wartet der traditionsreiche Sommerball mit besonderen kulturellen, kulinarischen und musikalischen Highlights auf: Unter anderem werden der fünffache Amadeus-Gewinner Julian Le Play, der Star-DJ Rene Rodrigezz, eine eigene Formation des PEPEs Woodstock Tanzorchesters, Darstellerinnen und Darsteller aus dem Lehár Festival Bad Ischl und dem Musiktheater Linz sowie viele weitere Künstlerinnen und Künstler mit ihren Acts für einzigartige Stimmung sorgen. Dazu werden oberösterreichische Musikvereine schwungvolle Klänge aus der Heimat ins Wiener Rathaus bringen.

„Ein Zeichen des Miteinanders und der Zuversicht“

„Mit dem Oberösterreicher Ball setzen wir heuer wieder ganz bewusst ein Zeichen des Miteinanders und der Zuversicht – gerade in schwierigen Zeiten“, betont Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Schirmherr des Oberösterreicher Balls. „Ich freue mich darauf, wieder viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sowie zahlreiche Gäste aus Wien und Umgebung begrüßen zu können.“

„Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher vernetzen sich in Wien“

„Der Oberösterreicher Ball stellt mit rund 3.000 Gästen den jährlichen Höhepunkt unseres facettenreichen Vereinsjahres dar. Damit ist der Ball das größte und traditionsreichste Fest der Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher außerhalb unseres Bundeslandes und bietet in den Prunkräumen des Wiener Rathauses eine ideale Plattform für Vernetzung, Begegnung und Austausch“, sagt Othmar Thann, Obmann des Vereins der Oberösterreicher in Wien.

Möglich ist ein solches Großereignis nur dank der tatkräftigen Unterstützung namhafter Unternehmen und Partner. „Die Verbundenheit aller Mitwirkenden und Ballgäste ist es, was den Oberösterreicher Ball in Wien so besonders macht. An diesem Abend können unsere Landsleute in der Bundeshauptstadt Heimatluft schnuppern. Damit ist er zweifellos ein Höhepunkt der Ballsaison“, sagt Dr. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank OÖ, stellvertretend für die zahlreichen Sponsorinnen und Sponsoren.

Tickets & Preise:

Eintrittskarte Vorverkauf 70 Euro; Abendkassa 80 Euro; Ermäßigung für Raiffeisenclub-Mitglieder sowie für OÖN-Card-Besitzer und Vereinsmitglieder 60 Euro; Jugendkarte (18 bis 26 Jahre) Vorverkauf 40 Euro. Weitere Ermäßigungen für Gruppen ab 10 Personen im Ballbüro unter info@oberoesterreicherball.at.

Tickets in allen teilnehmenden Raiffeisenbanken, oeticket-Vorverkaufsstellen in ganz Österreich sowie online über www.oeticket.com.

Alle Infos zum Ball und zur oeticket-Buchung auf www.oberoesterreicherball.at.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Landeskorrespondenz, landeskorrespondenz @ ooe.gv.at