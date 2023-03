„Sport am Sonntag“ über Mikaela Shiffrin und mit Andreas Prommegger & Lukas Müllauer

Am 12. März um 18.20 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Alina Zellhofer präsentiert „Sport am Sonntag“ am 12. März 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 mit folgenden Themen:

Mikaela Shiffrin – Die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten

Mit ihrem 86. Weltcupsieg stellt die Ausnahmekönnerin die Bestmarke von Ingemar Stenmark ein.

Marco Odermatt – Der Ski-Superstar

Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger – der 25-jährige Schweizer dominiert den Ski-Zirkus.

Live zu Gast: Andreas Prommegger & Lukas Müllauer

Der Snowboard-Weltmeister und der Freeski-Vizeweltmeister über die abenteuerliche WM in Georgien.

Nordisches Mekka Holmenkollen – die wahre WM in Oslo

Johannes Lamparter und Eva Pinkelnig im Kampf um den Gesamt-Weltcup. Und eine Weltpremiere im Damen-Langlauf!

