VP-Gruber: „Mit Mut und Zuversicht in unsere Zukunft!“

Der Bundeskanzler hat in seiner Rede den Weg in eine gute Zukunft vorgezeichnet. Kärntens ÖVP-Parteiobmann Gruber: „Beschreiten wir diesen Weg miteinander zum Wohl aller.“

Klagenfurt (OTS) - „Unser Bundeskanzler Karl Nehammer setzt ein starkes Zeichen für die Mutmacher in unserem Land“, sagt der Kärntner ÖVP-Landesparteiobmann Martin Gruber nach der Rede zur Zukunft der Nation. „Die starken Worte gegen die Unsicherheiten und Sorgen sollten uns alle zuversichtlich machen.“ Gruber dankt Nehammer für das Auftreten gegen Angst und auch gegen die Angstmacher. „Am Beginn der neuen Legislaturperiode in Kärnten sind solche Signale von besonderer Bedeutung“, so Gruber. „Gehen wir miteinander in eine gute Zukunft – mit Mut und Zuversicht.“

Auch in Kärnten gelte es, die Verantwortung für die Entwicklung des Landes entschlossen in die Hand zu nehmen. „Wir müssen die Zukunft aktiv gestalten“, mahnt Gruber. „Für die Sicherung unseres Wohlstandes braucht es mutige Entscheidungen.“ Die Herausforderungen reichen von der Bevölkerungsentwicklung über den Arbeitsmarkt bis hin zur regionalen Produktion von Lebensmitteln und Energie. Gruber: „Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass unsere Kinder Perspektiven in Kärnten finden und ein gelungenes Leben in unserem schönen Bundesland gestalten können.“

Besonders betont Gruber die Bedeutung von Eigenverantwortung der Menschen, wie sie der Kanzler in seiner Rede erwähnt hat. „Unsere Aufgabe ist es, besonders auf jene zu schauen, die ihre Leistung in unsere Gesellschaft einbringen“, so Gruber. „Es muss sich lohnen, einen Beitrag zur Zukunft zu leisten.“ Nur wenn Menschen, die dazu in der Lage sind, einer Arbeit nachgehen, kann sich die öffentliche Hand Hilfe für jene leisten, die sie brauchen.

„Die Krisen der letzten Jahre haben uns gezeigt, was wir alles schaffen können“, ruft Gruber in Erinnerung. „Miteinander können wir auch eine gute Zukunft für uns alle gestalten.“ Dafür braucht es Weichenstellungen in eine Bildung, die den Anforderungen der Zeit gerecht wird. Es braucht Investitionen in alle Regionen des Landes um Infrastruktur und Versorgung zu sichern. Und es braucht eine Reform des Arbeitsmarktes sowie die Anwerbung qualifizierter Arbeitskräfte, um dem steigenden Mangel zu begegnen. Gruber: „Karl Nehammer hat heute den Weg in eine positive Zukunft gezeichnet – beschreiten wir ihn auch in Kärnten gemeinsam.“

