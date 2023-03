Gaspreis sinkt: Neues Tarifangebot bei Wien Energie ab April

OPTIMA Entspannt für Erdgas sinkt – Indexanpassung per 1.4. für wenige Kund*innen

Wien (OTS) - Wien Energie senkt mit 1. April 2023 den Neukund*innenpreis für Erdgas. Der Preis des Tarifs OPTIMA Entspannt wird dann bei rund 9 Cent netto pro Kilowattstunde liegen und sich damit von derzeit 17 Cent um fast die Hälfte verringern. Auch Bestandskund*innen ohne Vertragsbindung können in diesen Tarif wechseln. Der Strompreis bleibt weiter mit rund 34 Cent stabil. Ein Tarifwechsel kann ganz einfach online unter meine.wienenergie.at durchgeführt werden. Kund*innen, die im September 2022 die Treueaktion in Anspruch genommen haben und daher in einer Vertragsbindung sind, haben durch ihre Frei-Energietage bereits seit Herbst einen noch niedrigeren Preis.

Indexanpassung bei Alt-Verträgen – Wechsel in neue Tarife empfohlen

Per 1. April werden außerdem die laut Allgemeinen Lieferbedingungen der Energie Allianz Austria vorgesehenen Preisanpassungen bei Alt-Verträgen und Spezialtarifen durchgeführt. Seitens Wien Energie ist hier nur mehr ein Bruchteil der Privatkund*innen betroffen, die absolute Mehrheit der Kund*innen ist in Tarifen mit Preisgarantie und damit von dieser Anpassung ausgenommen. Konkret betrifft die Anpassung rund 7.000 Kund*innen, die der automatischen Tarifumstellung im Herbst widersprochen haben, sowie rund 30.000 Kund*innen mit alten Spezialtarifen. Die Anpassung folgt dem Österreichischen Strom- bzw. Gaspreisindex und führt aufgrund der Entwicklung dieser Indizes seit Sommer 2022 nochmals zu einer Erhöhung. Entsprechende Info-Schreiben werden nächste Woche verschickt.

Wien Energie empfiehlt den betroffenen Kund*innen auf die aktuellen, günstigeren OPTIMA Entspannt-Angebote zu wechseln. Wer vom alten OPTIMA in den OPTIMA Entspannt wechselt, zahlt 34 statt 53 Cent pro Kilowattstunde für Strom. Zusätzlich sorgt die Strompreisbremse für volle Abfederung. Wer ab 1. April bei Gas wechselt, spart sogar im Vergleich zum bisherigen Preis und zahlt statt bisher 11 Cent künftig die oben genannten rund 9 Cent pro Kilowattstunde im OPTIMA Entspannt.

Niedriger Erdgas-Preis und Strom-Rabattangebot für Gewerbe

Auch für Gewerbekund*innen gibt es ab April ein neues Angebot. Bei Erdgas wird der Preis auf rund 10 Cent netto im Tarif MEGA für Neuabschlüsse oder Wechsler sinken. Bei Strom bietet Wien Energie langjährigen Bestandskund*innen in Altverträgen mit Indexanpassung ab 1.4. ein besonderes Rabattangebot, so dass die Strompreise auch ab April für diese Zielgruppe möglichst stabil bleiben. Bei einem Umstieg auf den aktuellen MEGA-Stromtarif erhalten diese Kund*innen 16 Cent Rabatt. Der Strompreis verändert sich bei Inanspruchnahme des Angebots nur um wenige Cent und liegt dann bei 35 Cent.

