ExtraDienst 1-2/2023: Götter-Dämmerung

Wien (OTS) - Wer sich im härtesten Jahr der heimischen Mediengeschichte durchsetzte und wer sich der Macht der Ereignisse nicht mehr entgegenstellen konnte: ExtraDienst präsentiert die Top-Kommunikatoren des Landes.

Auf diese Liste haben schon alle gewartet: Traditionell präsentiert ExtraDienst in seiner ersten Ausgabe des Jahres das Ranking der Kommunikatoren. Mit Hilfe einer Jury von 35 namhaften Insidern wurden die besten Medienmanager des Jahres gekürt. Außerdem lesen Sie auf 342 Seiten: Neo-profil-Geschäftsführer Richard Grasl über seine beruflichen und privaten Ups and Downs. +++ Uschi Pöttler-Fellner zur Übernahme von look. +++ Ex-ORF-General Alexander Wrabetz analysiert die Zukunft des ORF. +++ Warum Rankings noch immer boomen.

Editorial

Die Prognosen für 2023 sind alles andere als rosig. Die Befindlichkeiten der Medienhäuser bewegen sich zwischen „schlimm“ und „verzweifelt“. Tageszeitungen fahren Millionenverluste ein, Diva und Wienerin wurden eingestellt, ein Management-Buyout bei der größten Wochenzeitschriften-Gruppe ist gescheitert.

Klar, dass man sich auch in der MG Mediengruppe auf das Schlimmste vorbereitete. Doch – irgendwie ist es anders gekommen. In seinem Leitartikel analysiert ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha, warum die MG Mediengruppe gegen den Strom schwimmt. Und verrät die Geheimnisse seines Erfolges.

COVERSTORY

Kommunikator 2023

Seit Jahresbeginn wartet die Branche. Fieberte der ultimativen Liste des Jahres entgegen. Wer mögen jene sein, die im Jahr des Wahnsinns den Olymp erreichten? Kann es da überhaupt Aufsteiger geben? Jetzt können wir sie erlösen. 35 Branchenprofis, von Goldbach-Chef Josef Almer über Springer & Jacoby Boss Ralf Kober bis Styria-Kapitän Markus Mair, von ORF-Kommunikationschef Martin Biedermann über KTHE-Zampano Rudi Kobza bis Gewista-Boss Franz Solta, kürten jene Manager, die sich 2022 durchzusetzen wussten. Hier sind sie, die Top-Kommunikatoren 2023: 1. Clemens Pig, APA; 2. Roland Weißmann, ORF; 3. Christoph Dichand, Kronen Zeitung; 3. Richard Grasl, Kurier; 5. Horst Pirker, VGN; 6. Oscar Bronner, Der Standard; 7. Florian Klenk, Falter; 8. Eva Dichand, Heute; 8. Niki Fellner, Österreich; 8. Wolfgang Fellner, Österreich; 8. Markus Mair, Styria, 8. Christian Nusser, Heute; 8. Walter Zinggl, IP.

Wer es noch in die Liste der 1130 Kommunikatoren schaffte, wer als besonders einflussreich, sympathisch oder kompetent angesehen wird, das lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Top Dienst

Palastrevolution im ORF: Der Abgang von Robert Ziegler als Niederösterreichischer ORF-Landesdirektor könnte eine Strukturänderung nach sich ziehen. Aussichtsreichster Kandidat für seine Nachfolge dürfte nämlich der derzeitige Channel-Manager und Unterhaltungschef Alexander Hofer sein. Wer ihm wahrscheinlich nachfolgen wird, was sich Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz wünscht und was Radiodirektorin Ingrid Thurnher damit zu tun hat, erfahren Sie aus der aktuellen Print-Ausgabe.

Kein schwarz-weißes Leben

Wenn einer, den der Blitzschlag des Schicksals getroffen hat, das eigene Verschulden ehrlich bereut und sich dann wieder in Topmanagement-Positionen zurückkämpft, dann heißt das schon etwas. Richard Grasl über Ups, Downs und das, was es jetzt braucht, um durchzustarten.

„Print“ muss jünger werden

Chancen für das klassische Medium, über die Inhalte weiter zu reüssieren, sieht GroupM-CEO Andreas Vretschadurchaus. Was es dazu bräuchte und wie sich die Medienlandschaft in Österreich gestaltet, analysiert er im ExtraDienst-Gespräch.

Ahnungslos durch die Schlacht

Ex-ORF-General Alexander Wrabetz zeigt sich anlässlich der politischen Debatten über den ORF erschüttert. In seinem Gastkommentar zeigt er auf, was beim Öffentlich-Rechtlichen bereits alles eingespart wurde und analysiert, welche Schritte die nächsten wären.

Der Marathon-Mann

Die APA hat sich von einer Nachrichtenagentur zum digitalen Content-Player gewandelt. Wie die Transformation vor sich ging, was man sich von künstlicher Intelligenz erwartet und warum es trotzdem eine starke Nachrichtenagentur braucht, verrät CEO Clemens Pig im ExtraDienst-Interview.

Uschis neuer „look“

Uschi Pöttler-Fellner, Branchen-Urgestein und umtriebige TV- und Medienmacherin, übernimmt künftig look zur Gänze. Über ihre Pläne, ihr TV-Format und ihre Wohnsitze sprach sie mit ExtraDienst.

Feilschen um die ORF-Finanzen

So geht Politik: Nach langer Ruhe soll nun schnell vor dem Auslaufen der alten Gebührenregelung noch ein neues Gesetz aus dem Boden gestampft werden. Erst Budgetfinanzierung, dann Haushaltsabgabe, dann heißt es wieder: alles noch offen. Fix ist nur: Dem ORF wird ein heftiges Sparpaket abverlangt.

Gereihte Eitelkeit

Während die „Printosaurier“ vom Aussterben bedroht sind, feiern Rankings fröhliche Urstände. Warum der Trick mit der Eitelkeit immer noch boomt.

Mut zur Sinnlichkeit

Diva und Wienerin sind Geschichte, 23 Titel von Gruner + Jahr werden eingestellt oder verkauft: Printmagazine haben schon bessere Zeiten erlebt. Für rauen Wind sorgt neben wirtschaftlichen Baustellen das digital veränderte Nutzerverhalten. Nach Gegenmitteln wird weiter gesucht.

Die KI-Revolution

Künstliche Intelligenz wird immer smarter und immer universeller einsetzbar. Mit ChatGPT hat nun erstmals eine Software das Potenzial, die Medienbranche umzukrempeln. ExtraDienst hat das Wunderding getestet.

Verderben zu viele Köche TV-Köche den Brei?

Kochshows, Gourmetmagazine, Restaurantkritiker – wie lange wollen und können Menschen noch in aller Öffentlichkeit schlemmen bis zum Umfallen? Ab wann wird es unverschämt? Ab wann langweilig? ExtraDienst ging dem Geheimnis des Koch-Show-Booms nach.

Opernball 2023 – der Traum einer glanzvollen Nacht

Nach zweijähriger Corona-Pause ging am 16. Februar der Opernball über die Bühne. ExtraDienst über das Wirken der Journalisten und Medienmenschen auf dem größten gesellschaftlichen Ereignis des Jahres.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 342 Seiten u.a.:

Triste Zahlen: Die Ergebnisse der aktuellen Auflagenkontrolle

Marken-Kampagne mit Pfiff: Ex-Regal-Geschäftsführer Manfred Schuhmayr analysiert die neue Kampagne der Markenartikler

Der Branchen-Glamour verblasst: Der Fachkräftemangel ist in den Agenturen angekommen

Ohne Radio geht’s nicht: Die jüngsten Zahlen des Radiotest

Bezahl-Beruhigungspille: E-Commerce ist vielen Konsumenten noch nicht geheuer. Die Branche versucht ob der Betrugsversuche zu kalmieren.

Youtube vs Netflix: Warum manche Youtube-Projekte Netflix-Produktionen alt aussehen lassen.

Rückfragen & Kontakt:

MG MedienGruppe GmbH

Zieglergasse 1, A-1072 Wien/Vienna, Österreich/Austria

T: +43 1 522 14 14

E: office @ mgmedien.at