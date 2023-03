Niederösterreich-CARD: Neuerungen zum Start in die nächste Ausflugssaison

Digital, noch kundenfreundlicher und mit 16 neuen Ausflugszielen

St.Pölten (OTS) - In einer Pressekonferenz am heutigen Freitagvormittag im Haus der Digitalisierung in Tulln wurden Pläne und Besonderheiten rund um die 18. Saison der Niederösterreich-CARD präsentiert. Optisch rundum erneuert, zukunftsweisend digital und noch kundenfreundlicher wird die CARD in der Saison 2023/24. Mit 16 neuen Ausflugszielen sind nun fast 350 Ausflüge in und um Niederösterreich möglich.

Auch der Rückblick auf die vergangene Ausflugssaison ist durchwegs positiv. Rund 150.000 Kundinnen und Kunden haben die CARD in der letzten Saison genutzt, das sind 35 Prozent mehr als im Jahr davor. Es werden auch mehr Ausflüge unternommen: In der letzten Saison durchschnittlich 6,72 Ausflüge pro CARD, das entspricht einer Steigerung von gut 10 Prozent. Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung betonte: „Der Neustart nach der Corona-Pandemie ist gelungen - bei der Niederösterreich-CARD, aber auch im niederösterreichischen Tourismus ganz allgemein. Die Niederösterreich-CARD ist eine der stärksten Tourismusmarken im Land, sie trägt ganz wesentlich dazu bei, neue Gäste für Niederösterreich zu begeistern und Stammgäste zu halten. Über eine Million Ausflüge wurden in der letzten Saison mit der CARD unternommen und jeder einzelne macht Lust darauf, noch einmal zu kommen oder länger in Niederösterreich zu bleiben. Das unterstützt uns auf dem Ziel in der aktuellen Tourismusstrategie ,Vom Ausflug zum Kurzurlaub, vom Kurzurlaub zum Haupturlaub´.“

Tier- und Naturparks, Museen, Abenteuerparks bis hin zu Bergbahnen, Naturerfahrung und Wellness - das Angebot der Niederösterreich-CARD ist bunt und umfangreich, so ist für alle Interessen und Altersstufen etwas Spannendes dabei. Auch bei den neuen Partnern ist das Themenspektrum breit: Von Stadtspaziergängen über Schlösser, Regionsmuseen, Waldseilgärten, Steinzeit- und Keltendörfer, Schaugärten, Museen und Erlebnisparks ist in Niederösterreich, Wien und der Steiermark alles dabei.

Heuer fungiert die Niederösterreich-CARD als door-opener bei exakt 548 Ausflugszielen in Niederösterreich und den benachbarten Bundesländern, so riesig war die Auswahl nie zuvor. Schon nach wenigen Ausflügen hat sich die CARD rentiert - theoretisch könnte man sich rund 3.500 Euro sparen, wenn man alle Ausflugsziele in einer Saison schafft.

Raiffeisen Niederösterreich-Wien unterstützte die Niederösterreich-CARD von Beginn an als Gesellschafter sowie Vertriebspartner: „Wir sind stolz darauf, seit mittlerweile 17 Jahren ein maßgeblicher Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Die Niederösterreich-CARD bietet die Chance, Niederösterreich und Wien ein wenig besser kennen zu lernen - und das zu einem attraktiven Preis. Gerade in Zeiten hoher Inflation und hoher Energiepreise sowie steigender Lebenshaltungskosten bringt die Niederösterreich-CARD einen Mehrwert für alle Inhaberinnen und Inhaber - vor allem für Familien, die besonders von den aktuellen Teuerungen betroffen sind“, war Generaldirektor-Stv. Reinhard Karl von der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien überzeugt.

Auffällig ist auch das neue Erscheinungsbild der Niederösterreich-CARD: Jünger, frischer und frecher wirkt die CARD schon rein optisch, und damit zielt sie genau auf ihre Zielgruppen ab: Ausflugsbegeisterte, abenteuerlustige Familien und aktive, kulturinteressierte Seniorinnen und Senioren. Das Angebot soll künftig noch besser auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden zugeschnitten sein. Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD präsentierte seine Pläne für die neue Saison und erklärte: „In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns nicht nur um ein attraktives Angebots-Portfolio bemüht, sondern uns auch sehr intensiv mit den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden beschäftigt. Die Online-Nutzung wird immer stärker und genau in diese Richtung führt unsere Digitalisierungsoffensive. Die CARD wird digital individueller und die CARD- Community soll noch näher zusammenrücken – Stichwort: user generated content.“

Bewährte und beliebte Zusatz-Benefits soll es natürlich auch weiterhin geben: Mit 27.900 verkauften Niederösterreich-CARDs allein in der Vorweihnachtszeit war die Weihnachtsaktion „12+3-Monate“ 2022 die erfolgreichste in der Geschichte der Niederösterreich-CARD. Auch die Bonuspunkte-Aktion in Zusammenarbeit mit der Niederösterreichischen Wirtshauskultur wird 2023/ 24 weitergeführt:

Damit können Wirtshausgäste bei jedem Konsum mit der Niederösterreich-CARD Punkte sammeln und diese dann später in einen Wirtshauskultur-Gutschein verwandeln.

Alle Details unter www.niederoesterreich-card.at

Weitere Informationen: Niederösterreich Werbung, Silvia Hraby, Tel:

+45 (0) 2742 - 9000 – 19844, Mail: silvia.hraby @ noe.co.at oder Büro LR Jochen Danninger, Andreas Csar, Tel: +45 (0) 2742 - 9005 – 12255, Mail: andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Doris Zöger

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse