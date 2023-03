20. Bezirk: Aktionsradius-Gespräch „Teresa von Avila“

Termin: Dienstag, 14.3. (19.00 Uhr), Info: office@aktionsradius.at

Wien (OTS/RK) - In der Heimstätte des Vereins „Aktionsradius Wien“ (20., Gaußplatz 11) finden noch bis Ende März Veranstaltungen zur Thematik „Mystik (Geheimnisvolle Weisheiten)“ statt. Bei einem Gesprächsabend am Dienstag, 14. März, werden das Leben und das Wirken der Heiligen, Mystikerin und Dichterin Teresa von Avila (1515 – 1582) beleuchtet. Um 19.00 Uhr fängt die Zusammenkunft an. Ute-Karin Höllrigl arbeitet als Psychoanalytikerin (nach C.G. Jung), ist Autorin einiger Bücher und hält „Traum-Seminare“ ab. Im Dialog mit Thomas Lindenthal setzt sich Höllrigl mit den Visionen und Botschaften der Teresa von Avila auseinander, die mystische Texte verfasst und Klöster gegründet hat. Der Eintritt ist gratis. Spenden der Zuhörer*innen sind willkommen. Nähere Informationen und Reservierungen: Telefon 332 26 94. E-Mails an Vereinsleiterin Uschi Schreiber: office@aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Teresa von Avila (Karmel Heilig Blut Dachau): www.dachau.karmelocd.de/teresa-von-avila.html

Analytikerin Ute-Karin Höllrigl: www.ute-karin-hoellrigl.at

Kultur-Verein „Aktionsradius Wien“: www.aktionsradius.at

Veranstaltungen in der Brigittenau: www.wien.gv.at/bezirke/brigittenau/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse