Cineplexx präsentiert das Kinojahr 2023

Besucherrekorde, Blockbuster und Filmhighlights

Wien (OTS) -

Kinojahr 2023 mit Sensationserfolg „Griechenland“ aus Österreich großartig gestartet

„Top Gun: Maverick“, „Avatar – The Way of Water“ & Co: Besucherrekorde und Blockbuster sorgen bei Cineplexx für erfolgreiches Kinojahr 2022

2023 ganz im Zeichen der Superheld:innen: Shazam!, Spider-Man und die Guardians of the Galaxy zurück auf der großen Bildwand

Super Mario, Barbie, Paw Patrol, Trolls und viele mehr: Das heurige Kinojahr hat für Kinder und Familien besonders attraktive Filme in petto

Besondere Highlights: Exklusive Einblicke in die österreichische Crime-Comedy „Pulled Pork“ und „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil 1“

Film ab! Nach dem starken Kinojahr 2022 geht es 2023 mit einem großartigen Line-up weiter – auf Kinofans warten Action, Liebe, Spaß und Spannung. Bei einer österreichweiten Kinotour quer durch alle Bundesländer hat Cineplexx nicht nur Resümee des Vorjahres gezogen, sondern auch die diesjährigen Must-Sees präsentiert. Mit der ein oder anderen Überraschung fand gestern im Village Cinema Wien Mitte der erfolgreiche Tour-Abschluss statt.

Auf das erfolgreichste Kinojahr überhaupt, 2019, folgten zwei Jahre Corona-Pandemie, die sich natürlich auch in den Besuchszahlen der Cineplexx-Kinos widergespiegelt haben. 2022 standen die Zeichen wieder auf Zufriedenheit, so Christof Papousek, CFO/Co-Gesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe: „Wir konnten das Kinojahr 2022 zufrieden abschließen, vor allem das Jahresende hat für gute Zahlen gesorgt. Ganz kommen wir natürlich noch nicht an die Zeit vor Corona heran (2019). Wobei dieser Vergleich auf sehr hohem Niveau stattfindet, da 2019 das weltweit erfolgreichste Kinojahr überhaupt war.“ Einzelne Filme sind dabei besonders herausgestochen, „Top Gun: Maverick“ hat mehr als 600.000 Besucher:innen in die Kinos gelockt, „Guglhupfgeschwader“ 300.000 und „Avatar – The Way of Water“ als Fortsetzung des erfolgreichsten Films aller Zeiten war nochmal ein besonders starkes Ende des Kinojahres sowie gleichzeitig ein starker Start in 2023, bereits über eine 1,1 Millionen Tickets konnten in Österreich verkauft werden.

Cineplexx-Kinos mit starkem Jahresauftakt 2023

Nachdem 2022 doch einige Filmstarts auf dieses Jahr verschoben wurden, erwartet Kinofans 2023 ein spektakuläres Kinojahr, vollgepackt mit großartigen Blockbustern das ganze Jahr lang. In den ersten beiden Monaten des heurigen Jahres konnten bereits sehr starke Besucherzahlen auf Vor-Corona-Niveau verzeichnet werden, vor allem hat Thomas Stipsits mit „Griechenland“ die Herzen des Publikums im Sturm erobert und einen Sensationserfolg hingelegt. Ein Trend, der sich auch in den kommenden Monaten bestätigen wird, dank eines sehr umfassenden Kinoprogramms, das Cineplexx in einer österreichweiten Kinotour vorstellte. „Das heurige Line-up lässt keine Wünsche offen, ein Highlight jagt das nächste. Unsere Besucher:innen können sich auf eine Menge Action, Abenteuer, Liebe, Drama und Family-Spaß auf der großen Bildwand freuen. IMAX, Dolby, Originalsprache – was das Herz begehrt, die Auswahl ist riesig“, so Christian Langhammer, CEO/Hauptgesellschafter Constantin Film & Cineplexx Kinobetriebe.

Stargäste und exklusive Previews

Beim gestrigen Tour-Abschluss in Wien gab es einige Highlights, die die zahlreich erschienenen Gäste begeisterten: Produzentin Loredana Rehekampff und Regisseur Andreas Schmied hatten eine noch nie gesehene Preview der neuesten Produktion „Pulled Pork“ im Gepäck – eine heimische Crime-Comedy, die mit Paul Pizzera und Otto Jaus in den Hauptrollen im Oktober in die Kinos kommen wird. Einen spannenden Einblick gab es außerdem in Dreharbeiten zum neuen Mission: Impossible Teil, in dem Tom Cruise in beeindruckender Manier einen der wohl größten Action-Stunts in der Kinogeschichte ganz ohne Double hinlegte.

Filmhighlights 2023

Das Kinojahr 2023 steht im Zeichen der Superheld:innen: „Shazam! Fury oft he Gods“ (16.03.), „Guardians of the Galaxy 3“ (03.05.), „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ (02.06.) und viele mehr kehren zurück auf die Leinwand. Darunter auch ein Held vieler Generationen: Niemand geringerer als Indiana Jones (29.06.).

Keanu Reeves schlüpft wieder in die Rolle des Profikillers in „John Wick: Kapitel 4“ (23.03.), „Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben“ (30.03.) kommt ins Kino und mit Spannung erwartet wird mit „Oppenheimer“ (21.07.) der neue Film von Christopher Nolan. Der unangefochtene König des Kinos hat 2022 mit Top Gun-Maverick alle Rekorde gebrochen und ist heuer auf „Mission: Impossible Dead Reckoning Teil 1“ (13.07.): Superstar Tom Cruise. Die „Tribute von Panem – The Ballads of Songbirds & Snakes“ (16.11.) und „Aquaman – Lost Kingdom“ (22.12.) werden ebenfalls mit Spannung erwartet.

Das Horror- und Thrillerprogramm sorgt für Gänsehaut: „Scream 6“ (09.03.) und „Cocaine Bear“ (16.04.) warten bereits auf Kinofans mit starken Nerven.

Kino aus Österreich und Deutschland

Was Kino außerdem besonders gut kann? Große Gefühle transportieren und Lachmuskel strapazieren: Til Schweiger steigt nach 32 Jahren wieder in den Opel Manta in „Manta Manta – Zwoter Teil!“ (30.03.). Auch die Eberhofer-Krimi-Reihe geht mit „Reh-Ragout- Rendezvous“ (03.08.) in die Verlängerung und Pizzera und Jaus sind in „Pulled Pork“ (06.10.) zu sehen.

Kino für die ganze Familie

Super Mario erobert in „Der Super Mario Bros. Film“ für Generationen an Nintendo-Fans die Leinwand (05.04.) und Asterix und Obelix (18.05.) treiben mal wieder ihr Unwesen. „Fast & Furious“ (18.05.) – der mittlerweile zehnte Teil – lässt die Herzen von Action-Fans höherschlagen. Mit „Arielle, die Meerjungfrau“ (25.05.) startet die Real-Verfilmung der bekanntesten Meerjungfrau der Welt und in „Barbie“ (21.07.) hauchen Ryan Gosling und Margot Robbie der Kult-Puppe Leben ein. „Paw Patrol – The Mighty Movie“ (05.10.) und die „Trolls Teil 3“ (19.10.) verzücken mit lustigen Abenteuern und „Wish“ (23.11.) läutet die Weihnachtssaison ein. 2023: Ein sensationelles Kinojahr, das keine Wünsche offenlässt!

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark, dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien sowie dem Ende Mai 2022 eröffneten Cineplexx Ljubljana Rudnik, das in der slowenischen Hauptstadt neue Kino-Standards setzt.

Mit rund 1.700 Mitarbeiter:innen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher:innen.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18