Landwirtschaftskammer Wien Wahlen 2023

Am 19. März 2023 wird die neue Vollversammlung für die nächsten fünf Jahre gewählt. Drei Parteien stehen dieses Mal den 1.082 Wahlberechtigten zur Auswahl.

Wien (OTS) - Alle fünf Jahre findet die Wahl der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer (LK) Wien statt und dieses Mal können die Mitglieder der LK Wien zwischen drei Parteien wählen: Liste 1 Wiener Bauerbund (WBB), Liste 2 Österreichischer Arbeitsbauernbund Wien - SPÖ-Bauern (SPÖ) und Liste 3 Freiheitliche Bauernschaft Wien (FPÖ).

Vollversammlung der LK Wien

In vier Wahlsprengeln können die 1.082 Wahlberechtigten ihre Stimme am Sonntag, 19. März 2023 von 8:00 bis 14:00 Uhr abgeben. Erstmals besteht auch die Möglichkeit die Stimme per Briefwahl abzugeben. Die Vollversammlung der Landwirtschaftskammer Wien besteht aus 23 Mitgliedern. Von diesen werden 20 Mitglieder von den zur Landwirtschaftskammer Wien Wahlberechtigten auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. Die Vollversammlung ist das beschließende Hauptorgan der Landwirtschaftskammer und findet zwei Mal im Jahr in der LK Wien statt. Das vorläufige Endergebnis wird am Wahlsonntag gegen 18 Uhr erwartet. Weitere Informationen zur LK Wien Wahl inklusive Kandidatenliste finden Sie auf der LK Wien Homepage unter LK Wahl Informationen.

Über die Wiener Landwirtschaft

Insgesamt 6.336 ha werden von 707 Gärtner:innen, Winzer:innen, Ackerbauern und Forstbetrieben in Wien bewirtschaftet. 31% der landwirtschaftlichen Fläche in Wien wird dabei biologisch bewirtschaftet. Bezogen auf die Wertschöpfung ist der Garten- und Gemüsebau (90,1 Mio. Euro - Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, LGR, Statistik Austria 2021) der größte Sektor der Wiener Landwirtschaft, gefolgt vom Wein- und Obstbau und Ackerbau. In Summe kultivieren 136 Betriebe auf 202 ha Gemüse; im Jahr 2020/2021 wurden 73.402 t Gemüse produziert und geerntet. Der Selbstversorgungsgrad bei Gemüse liegt im Bundesland Wien bei 32,56% - den Spitzenreiter bilden dabei die Gurken mit 218%. Der Wiener Ackerbau ist vielfältig und reicht vom Getreideanbau über Zuckerrüben, Kartoffeln, Öl- und Eiweißpflanzen, bis hin zu Gemüse, Obst, Beeren und Heil- und Gewürzkräuter. Die bekannteste Sparte ist der Weinbau. Im Jahr 2021 produzierten die Winzer 2,27 Mio. l Wein. In Summe sind 3.145 Personen sind in der Wiener Landwirtschaft tätig. Die Daten basieren auf der Agrarstrukturerhebung 2020.

Mehr Informationen sind im Wiener Landwirtschaftsbericht 2022 unter http://wien.lko.at/wiener-landwirtschaftsbericht-2022-landwirtschaftskammer-wien+2400+3737004 zu finden.

Über die Landwirtschaftskammer Wien

Die LK Wien ist seit über 65 Jahren das Dienstleistungsunternehmen für die Stadtlandwirtschaft. Sie ist Ansprechpartnerin und Netzwerkerin für die Interessen der Wiener Gärtner:innen, Landwirt:innen und Winzer:innen sowie deren Familien. Mit Beratung, Bildung, Förderung und innovativen Impulsen stärkt die Landwirtschaftskammer Wien die Unternehmerkompetenz der Kund:innen und gestaltet Rahmenbedingungen zur Sicherung des Standortes Wien und der landwirtschaftlichen Produktion im urbanen Raum. (Schluss)

