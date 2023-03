AVISO: Montag 13. März AK und ÖIAT Online-Pressegespräch: Dark Patterns – die dunklen Seiten im Internet!

Wien (OTS) - Die EU-Kommission hat eine Initiative zur „digitalen Fairness“ für Konsument:innen gestartet und bereitet nun neue Regeln gegen unfaire Online-Praktiken vor. Für die AK höchst an der Zeit. Denn manipulative Praktiken im Netz werden immer raffinierter. Die Tricks hinter all diesen Klicks: Dark Patterns, dunkle Muster – also irrführende Webdesigns, die User:innen dazu bewegen sollen, sich im Web so zu verhalten, wie es die Anbieter wollen. Meist werden Konsument:innen dabei Daten oder Geld herausgelockt. Wie es mit Dark Patterns im Alltag ausschaut, analysiert eine Studie, die das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) für die AK durchgeführt hat. Die Ergebnisse und Forderungen präsentieren bei einem Online-Pressegespräch

Daniela Zimmer, Konsument:innenschutzexpertin, Abteilung Konsument:innenpolitik, AK Wien

Louise Beltzung, Studienautorin, ÖIAT





Montag, 13. März 2023/10.00 Uhr

https://www.ots.at/redirect/teams6



