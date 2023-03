Neue Kooperation zwischen Chiesi und Affibody

zur Entwicklung innovativer Behandlungsoptionen für Patient:innen mit Atemwegserkrankungen

Parma, Italien und Solna, Schweden (OTS) -

Die Kooperation zwischen der Chiesi-Gruppe und Affibody beinhaltet die Entwicklung neuartiger Affibody-Moleküle® im respiratorischen Bereich.

Damit erweitert Chiesi sein umfassendes F&E-Programm bei Atemwegserkrankungen mit hohem, bisher ungedecktem medizinischem Bedarf.

Affibody erhält eine Vorauszahlung, zukünftige Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren, während die nordischen Co-Promotion-Rechte erhalten bleiben.





Chiesi Farmaceutici S.p.A und Affibody AB geben den Abschluss einer Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung innovativer Therapieoptionen für Atemwegserkrankungen bekannt.



Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die Unternehmen eng zusammenarbeiten, um bis zu drei Programme auf Grundlage der Affibody-Moleküle® für Atemwegserkrankungen voranzutreiben. Chiesi wird die gesamte Forschung und anschließende Vermarktung weltweit finanzieren. Affibody behält sich die Option auf Co-Promotion in den Nordics vor.



"Chiesis Engagement für Forschung und Entwicklung neuartiger innovativer Therapieoptionen im respiratorischen Bereich stellt eine strategische Priorität für unsere Organisation dar. Wir freuen uns, auf Grundlage dieser Partnerschaft neue Behandlungsoptionen für Patient:innen mit nicht gedecktem medizinischem Bedarf zu entwickeln", kommentiert Thomas Eichholtz, Leiter der globalen Forschung und Entwicklung der Chiesi-Gruppe.



Präklinische Modelle zeigen, dass die geringe Partikelgröße der Affibody®-Moleküle in Verbindung mit ihrer Robustheit einzigartige Eigenschaften, wie die breite Verteilung und anhaltende Exposition in der Lunge, ermöglichen.



"Die Zusammenarbeit mit Chiesi beschleunigt die strategische Entwicklung von Affibody und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie", sagte David Bejker, CEO von Affibody AB. "Wir schätzen Chiesis starke Expertise in der Entwicklung von inhalativen Therapien und sind überzeugt, dass diese Partnerschaft dazu beiträgt, den Stellenwert inhalativer Affibody-Moleküle® zu maximieren."





Über die Chiesi-Gruppe



Chiesi ist ein internationales, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das innovative therapeutische Lösungen in den Bereichen Atemwegserkrankungen, Seltene Erkrankungen und Spezialbehandlungen entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern und verantwortungsbewusst gegenüber der Gemeinschaft und der Umwelt zu handeln.



Durch die Umwandlung in eine Benefit Corporation in Italien, den USA und Frankreich ist Chiesi verpflichtet, einen gemeinsamen Wert für die Gesellschaft als Ganzes zu schaffen. Als zertifizierte B Corp. seit 2019 ist Chiesi Teil einer globalen Gemeinschaft von Unternehmen, die hohe Standards für soziale und ökologische Auswirkungen erfüllen.



Mit über 85 Jahren Erfahrung hat Chiesi seinen Hauptsitz in Parma (Italien), ist in 30 Ländern tätig und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter:innen. Das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Gruppe in Parma arbeitet mit sechs weiteren wichtigen F&E-Zentren in Frankreich, den USA, Kanada, China, dem Vereinigten Königreich und Schweden zusammen.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.chiesi.at



Über Affibody-Moleküle®

Affibody-Moleküle® sind eine neuartige Klasse von Antikörper-Mimetika mit Eigenschaften, die monoklonale Antikörper (mAbs) und Antikörperfragmente übertreffen. Das Unternehmen hat eine große Bibliothek aus mehr als zehn Milliarden Affibody-Molekülen® geschaffen. Die inhärenten Eigenschaften von Affibody-Molekülen® ermöglichen eine wirksamere Krankheitsblockierung durch die Verwendung multispezifischer Konstrukte, wie in klinischen Studien in Autoimmunindikationen gezeigt.



Über Affibody

Affibody ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium mit einer breiten Produktpipeline, das sich auf die Entwicklung innovativer bi- und multispezifischer biopharmazeutischer Medikamente der nächsten Generation konzentriert, die auf seiner einzigartigen proprietären Technologieplattform Affibody-Moleküle® basieren. Affibody hat mehrere Partnerschaften zur Entwicklung und Vermarktung seiner Innovationen mit internationalen Pharmaunternehmen aufgebaut.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.affibody.com

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt:

Mag. (FH) Eva Christina Denk

Communications & Digital Manager

E-Mail: e.denk @ chiesi.com



Dr. Britta Fischill

Fischill PR

britta @ fischill.at

+43 676 303 96 99