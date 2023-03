Pylontech erhält das weltweit erste Zertifikat für Natrium-Ionen-Batterien vom TÜV Rheinland

Shanghai, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) - Am 3. März 2023 erhielt Pylontech (Stock No. 688063) das weltweit erste Natrium-Ionen-Batterie-Zertifikat vom TÜV Rheinland, das auf UL1973:2022, IEC62619:2022, IEC62660-2:2018 und IEC62660-3:2022 basiert. Dieses Zertifikat kennzeichnet Pylontechs Fortschritt und Reife in der Natriumionenbatterie-Technologie, die den Weg für ihre Anwendung in der Energiespeicherung ebnet.

Laut BNEF wird die weltweit installierte Kapazität der Energiespeicherung bis Ende 2030 voraussichtlich 233GWh betragen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21%. Der technologische Durchbruch der Natrium-Ionen-Batterien stellt daher eine Ergänzung zu den Lithium-Ionen-Batterien dar und sorgt für eine wirksame Entlastung bei der Energiespeicherung.

Als engagierter Anbieter von Energiespeichersystemen nutzt Pylontech seine Vorteile in der unabhängigen Forschung und Entwicklung von Zellen und der vertikalen Integration der Produktionskette, um langfristig zuverlässige und sichere Energiespeichersysteme zu liefern. Bis Ende 2022 hat Pylontech mehr als 1.000.000 Energiespeichersysteme ausgeliefert. Pylontech profitiert von der reichen Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung von Lithiumbatterien und wird die Anwendung von Natrium-Ionen-Batterien im Bereich der Energiespeicherung mit seiner technologischen Innovation vorantreiben und den Nutzern einen Mehrwert bieten.

"Die Tatsache, dass wir das erste Unternehmen sind, das die internationalen Sicherheitsstandards für Natrium-Ionen-Batterien erreicht hat, unterstreicht die Positionierung von Pylontech als Anbieter von Energiespeichersystemen mit umfassenden Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Wir werden uns bemühen, unsere Fähigkeiten zu nutzen, um den Prozess der Kohlenstoffneutralität zu beschleunigen, unabhängig von den technologischen, wirtschaftlichen oder ökologischen Herausforderungen", sagte Geoffrey Song, VP des internationalen Geschäfts des ESS-Riesen.

TÜV Rheinland ist eine international führende, unabhängige Prüf-, Inspektions-, Zertifizierungs-, Schulungs- und Beratungsorganisation mit mehr als 150 Jahren Erfahrung weltweit.

Pylontech wurde 2009 als Anbieter von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) gegründet und vereint sein Fachwissen in den Bereichen Elektrochemie, Leistungselektronik und Systemintegration, um weltweit zuverlässige Energiespeicherlösungen anzubieten. Mit einer Verdoppelung der Auslieferungen in 8 aufeinanderfolgenden Jahren hat sich das Unternehmen zu einem weltweit führenden Anbieter von Energiespeichersystemen entwickelt.

