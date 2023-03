Digitaler und technischer Fortschritt, Tourismus in Guizhou

„Fünf Ringe aus Eis und Schnee", „Der Gelbe Fluss vom Himmel" und „Keine Taube darf verloren gehen" zeigten bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking der Welt die Romantik und Ästhetik des chinesischen Volkes mithilfe von digitaler Technologie. Als Schöpfer dieser spektakulären Szenen wenden BLACKBOW&CO diese digitale Technologie an, um das Long March Digital Technology Art Museum aufzubauen.

Der „Lange Marsch", der als „Rotes Band der Erde" bezeichnet wird, ist zu einem spirituellen Portal für die Welt geworden, um mehr Verständnis und Austausch mit China zu erreichen. Als Historiker mit dem Spezialgebiet der„Lange Marsch" ist Herr Xu Zhanquan der Ansicht, dass der Geist der Roten Armee auf dem Langen Marsch Epochen und nationale Grenzen überwunden hat und einen Reichtum an Wissen darstellt, der von allen Nationen geteilt wird.

Das Long March Digital Technology Art Museum in der Nähe des Flughafens Longdongbao erinnert an ein „Rotes Band". Mit der Entwicklung des Verkehrsaufbaus können Touristen aus aller Welt, die nach Guizhou kommen, dieses Museum aus der Luft per Flugzeug bewundern. Das Kunstmuseum soll die Geschichte des kommunistischen Chinas mit holografischen Bildern, virtueller Realität, einem dreidimensionalen Klangfeld, einer mechanischen Bühne und anderen Technologien präsentieren. Nach seiner Fertigstellung wird es zusammen mit dem Zunyi-Konferenzzentrum, dem Long March National Cultural Park und der Long March Town einen wichtigen Stützpunkt bilden und die Aufwertung des Red Tourism in Guizhou fördern.

Die digitale Technologie hat das enorme Potenzial der reichen Tourismusressourcen in Guizhou erschlossen. Frau Zhao Chunli, Dozentin in der Zhou Yiqun Martyrs Exhibition Hall, Tongren City, sagte, dass viele Jugendliche sich herausgefordert fühlten, die roten Geschichten zu verstehen, die auf traditionelle Weise interpretiert wurden. Die Ausstellungshalle versucht derzeit, digitale Medien für ihre Arbeit zu nutzen. Im nächsten Schritt wird sie ihre Ausdruckskraft verstärken und rote Geschichten durch Douyin und VR anschaulich erzählen.

Im Vergleich zum Tag ist Huangguoshu Waterfall bei Nacht noch beeindruckender. „Er ist einfach fantastisch. Ich wusste zwar, dass der Huangguoshu-Wasserfall weltberühmt ist, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich bei meinem nächtlichen Besuch in der Huangguoshu-Landschaft eine so schöne Lichtshow sehen würde." So Herr Liu Zhiqiang, Tourist aus Harbin, nach seinem Erlebnis.

Im Rahmen des von Guizhou ins Leben gerufenen Projekts „Nächtlicher Besuch in Huangguoshu" verbindet die gigantische Freiluft-Sightseeing-Rolltreppe in Asien die Themenbereiche „Welt der Toten" und „Wunderland", und mehr als zehn dazwischen geschaltete Licht- und Schattenerlebnisse sowie Live-Action-Performances. Die Besucher können die wundervollen und lebhaften Weberei-Szenen mit Mädchen der Bouyei-Nationalität im Wald sehen; sie können auch die besonderen Shows wie Licht- und Schattenzauberer und den Pandora-Wald genießen, die die Touristen in verschiedene geheimnisvolle Huangguoshu-Welten führen.

In den letzten zehn Jahren hat Guizhou andere Wettbewerber im Technologiebereich überholt, insbesondere in der Big-Data-Informationsbranche. Der Segen von Wissenschaft und Technologie hat die Innovation und Entwicklung der Tourismusbranche in Guizhou gefördert.

SRT, 3D-Laserscanner-Technologie für Höhlen und die Bautechnologie „VIA FERRATA" wurden zur Erkundung und Erforschung von Höhlen eingesetzt. Die Forscher fanden heraus, dass die Shuanghe-Höhle in Guizhou länger ist als die Clearwater-Höhle in Malaysia und somit die längste Höhle Asiens. Technologietransfer und Errungenschaften in Höhe von 1 Milliarde Yuan wurden in den Shuanghe-Höhle Cave Scenic Spot investiert und haben indirekt wirtschaftliche Vorteile in Höhe von mehr als 2,85 Milliarden Yuan für die Shuanghe-Höhle und den Hongguoshu Scenic Spot eingebracht.

Heutzutage sind die landschaftlich reizvollen Orte in Guizhou durch Technologie miteinander verbunden, und eine neue Art von „intelligentem All-for-One-Tourismus" kann einfach mit dem Mobiltelefon gestartet werden.

„Ich habe einen Termin für den Xingyi Wanfenglin Scenic Spot mithilfe der Plattform „Ein QR-Cide für den Tourismus in ganz Guizhou" (One QR Code for Tourism in Whole Guizhou) vereinbart. Nach dem Scannen des QR-Codes und dem Betreten des Parks zeigt die Plattform die Lage der Sehenswürdigkeiten, den Weg zu den Sehenswürdigkeiten und die Lage der Toiletten an. Sie können sich wohlfühlen, auch wenn Sie sich hier nicht auskennen", lobte der Bürger Wang Haoran aus Guiyang das intelligente Tourismuserlebnis.

Von 2014 bis 2019 stieg der Anteil der gesamten Tourismuseinnahmen am BIP in Guizhou von 8,7 % auf 11,6 %. Der Tourismus ist zu einer wichtigen Säulenindustrie in Guizhou geworden, und Guizhou selbst zu einer wahren Tourismusprovinz. Mit dem schrittweisen Rückgang der Auswirkungen von COVID-19 auf den Tourismus werden schätzungsweise mehr als 1 Milliarde Touristen pro Jahr nach Guizhou kommen.

In den letzten Jahren hat sich Guizhou bemüht, ein Gebirgs-Tourismusziel der Weltklasse und ein erstklassiges inländisches Urlaubs- und Erholungsziel aufzubauen. Und die Anstrengungen zahlen sich aus.

Guizhou ist das einzige Reiseziel in China, das zu den 23 Reisezielen gehört, die man unbedingt gesehen haben muss, und das von National Geographic veröffentlicht wurde. Es ist auch die einzige ausgewählte Region in China in der Liste der besten Reiseziele der Welt, die 2020 von Lonely Planet veröffentlicht wurde. Schätzungen zufolge wird sich die Wertschöpfung des Tourismus und der damit verbundenen Industrien in Guizhou bis 2025 gegenüber 2019 verdoppeln, und die Pro-Kopf-Ausgaben für den Tourismus werden zu den höchsten in China gehören.

