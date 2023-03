Erfolgreicher Auftritt auf der ITB Berlin

Die letzten drei Tage war Austrian Leading Sights mit 12 Mitgliedern auf der ITB Berlin vertreten. Der erste Messeauftritt des Vereins war ein voller Erfolg.

Wien (OTS) - Nach mehrjähriger, pandemiebedingter Pause konnte die Reise- und Tourismusmesse ITB dieses Jahr wieder in Berlin stattfinden. Das große internationale Interesse war bereits am ersten Messetag spürbar. Neben zahlreichen internationalen Einkäuferinnen und Einkäufern und Reiseveranstaltern, besuchten auch Tourismusstaatssekretärin Mag. Susanne Kraus-Winkler und Botschafter Dr. Michael Linhart den Stand der führenden Sehenswürdigkeiten.

Der zweite Messetag wurde mit dem Austrian Leading Sights Netzwerktreffen abgerundet. Rund 150 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Tourismus nutzen bis in die Abendstunden den internationalen Austausch bei österreichischer Musik, dem Wiener Hofburgsekt von Henkell und österreichischem Wein aus den Weingärten Esterhazy und dem Stift Melk.

Auch am letzten Messetag konnten die führenden österreichischen Sehenswürdigkeiten mit Einzigartigkeit und Authentizität auf der internationalen Bühne begeistern. "Es war großartig zu sehen, wie viele internationale Besucherinnen und Besucher aus der Branche an unseren Sehenswürdigkeiten, Dienstleistungen und Angeboten interessiert waren“ fasst Vereinspräsident Klaus Panholzer den Messeauftritt zusammen. „Wir freuen uns darauf, diese Verbindungen weiter auszubauen und noch mehr Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches Erlebnis in Österreich zu bieten".

