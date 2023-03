Infomaniak ermöglicht Unternehmern und Start-ups, die Erstellung einer Website und eines Online-Shops erheblich zu vereinfachen (FOTO)

Winterthur (ots) - Der für seine Cloud-Hosting-Lösungen anerkannte Anbieter Infomaniak stellt eine äusserst intuitive Lösung bereit, mit der Unternehmer und KMU im Handumdrehen eine Website für die Präsentation ihrer Tätigkeit, News, den Verkauf von Produkten und Marketing-Kampagnen erstellen können. Das Datenhosting, der Support sowie die Weiterentwicklung der Lösung werden in der Schweiz von Infomaniak gewährleistet, das sich durch sein Engagement für Privatsphäre, die lokale Wirtschaft und den Umweltschutz von Mitbewerbern abhebt.

Erhebliche Vereinfachung der Erstellung von Websites

Trotz der Beliebtheit sozialer Netzwerke haben Dienste für die Erstellung von Websites im Zeitraum von 2020-2023 ein Wachstum von 16% verbucht. Um im Netz sichtbar zu sein und zu verkaufen, benötigen Unternehmer und KMU immer einfachere und schnellere Lösungen.

Site Creator ist eine unabhängige Alternative zu Site Buildern wie Wix. Das Tool ist sofort nutzbar und setzt keinerlei technische Vorkenntnisse voraus. Mit nur drei Buttons kann auf alle Funktionen zugegriffen werden. Ausserdem lässt sich in Echtzeit alles ohne jegliches Laden mühelos individuell anpassen, wie das Menü von Websites, Schriftarten, Texte, Medien, Hintergründe, Abstände usw.

Der Inhalt der Seiten ist nach Blöcken strukturiert, die per Mausklick verschoben und wieder abgelegt werden können. Vordefinierte Inhalte ermöglichen, rasch neue Seiten zu erstellen, die attraktiv und für alle Geräte optimiert sind.

Benutzer können auf einen lokalen Support zählen, der für seine Qualität und Erreichbarkeit anerkannt ist. Site Creator wird unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des Marktes und Kundenrückmeldungen weiterentwickelt.

Ob Schaufensterseite, Online-Shop, Blog oder Verkaufsseiten - alles ist möglich!

Site Creator ermöglicht, in wenigen Minuten eine Website mit Blog und Online-Shop zu erstellen. Zahlungsmittel, Währungswahl, die Verwaltung von Katalog und Bestand sowie Angebotscodes und Mehrwertsteuer lassen sich rasch und äusserst intuitiv einrichten. Das Tool ermöglicht, Logistik und Versandkosten des Online-Shops völlig eigenständig zu verwalten und den Verkauf auf bestimmte Orte zu beschränken. Verkaufsstatistiken und Bestellungen laufen direkt über Site Creator, und im Bedarfsfall können beliebige Daten exportiert werden, um Analysen oder zielgerichtete E-Mailing-Kampagnen mit dem Newsletter-Tool von Infomaniak oder einem anderen Dienst durchzuführen.

Darüber hinaus ist Site Creator mit wichtigen Diensten kompatibel, wie Live Chat, Calendly (automatische Terminplanung) und Tools für die Erfassung von Nutzerverhalten wie Matomo Analytics und Hotjar. Ebenso lassen sich nativ Anwendungen mit erweiterten Funktionen integrieren, die in der Regel den Kauf von Drittlösungen oder eine massgeschneiderte Entwicklung erfordern:

Zusammenstellung von Anleitungen oder Wissensdatenbanken

Integration von Podcasts und Videos mit individuell anpassbarem Player

Fotogalerie und -karussell

Kalender mit Ereignisverwaltung

Kontaktformular-Generator

Zusammenstellung von Restaurantmenüs

Download von Dateien

Standortkarten

Erstellung von Umfragen

Über die Einstellungen der Website ermöglicht das Tool, die eigene Referenzierung in Suchmaschinen zu optimieren, während sich Bilder für schnelleres Laden der Seiten mit einer Anwendung komprimieren lassen. Folglich sind erstellte Websites nativ leistungsfähig und für Smartphones und Tablets optimiert.

Kostenlos mit Webhosting oder Cloud-Server

Um Site Creator zu nutzen, reicht es, ein Webhosting zu bestellen, ein Anfangsdesign zu wählen und die Website mit einem beliebigen Domainnamen zu verknüpfen. Die Website wird im Anschluss direkt angezeigt, und alles lässt sich in Echtzeit bearbeiten. Gegebenenfalls kann das Design jederzeit gewechselt werden, ohne dass bereits erstellte Inhalte verloren gehen. Alle zusätzlichen Funktionen und Anwendungen sind ohne Aufpreis enthalten.

.CH-Domainname mit 1 geschäftlichen E-Mail-Adresse: CHF 5.- im ersten Jahr, anschliessend CHF 10.65 / Jahr inkl. MwSt.

Webhosting mit 250 GB Speicherplatz und unbegrenztem Datenverkehr: CHF 11.75 / Monat. inkl. MwSt.

Site Creator mit allen Anwendungen: kostenlos enthalten

Infomaniak - Engagement für Privatsphäre, die lokale Wirtschaft und Umweltschutz

Infomaniak zählt zu den bedeutendsten Cloud-Anbietern Europas und ist führender Entwickler von Produktivitätslösungen in der Schweiz. Das Unternehmen beschäftigt in der Schweiz an den Standorten Genf und Winterthur mehr als 200 Mitarbeitende. Es gehört ausschliesslich seinen Mitarbeitenden und will sich als unabhängige europäische Alternative zu den Web-Giganten präsentieren.

Infomaniak verwendet ausschliesslich Strom aus erneuerbaren Quellen, gleicht seine gesamten CO2-Emissionen über myclimate.org zu 200% aus und verlängert die Lebensdauer seiner Server auf bis zu 15 Jahre. Die eigenen Infrastrukturen werden nur mit gefilterter Luft und ohne Klimatisierung gekühlt. Ausserdem wird im künftigen Rechenzentrum die verbrauchte Energie vollständig für die Beheizung von bis zu 6000 Wohnungen wiederverwertet. Ab Frühjahr 2023 wird Infomaniak schrittweise Solarkraftwerke installieren, um seinen gesamten Energiebedarf zu decken. Die erste Anlage wird eine Kapazität von 500 kWc aufweisen und mit Solarpaneelen von Meyer-Burger ausgestattet sein, die in der Schweiz entwickelt und in Deutschland hergestellt werden.

Infomaniak ist von ICANN akkreditierter Registrar und stellt Lösungen bereit, die von Millionen Benutzern verwendet werden. Das Unternehmen betreibt unter anderem die Website des belgischen Rundfunksenders RTBF und den TV- und Radio-Streaming-Dienst von mehr als 3000 Radio- und TV-Sendern in Europa.

Ressourcen

Zahlen und Fakten

Mehr als 29 Jahre Erfahrung

Rund 200 Mitarbeitende in Genf und Winterthur

Mehr als 1 Million Benutzer in der Schweiz und in Europa

Zertifiziert nach ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

100% "Swiss made"-Technologie

Rückfragen & Kontakt:

Infomaniak

Thomas Jacobsen

Communication Manager

+41 22 593 50 53 | communication @ infomaniak.com