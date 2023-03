FPÖ – Krauss an Wiederkehr: Sicherheit und Bildung für Schüler statt Transgender- und Drag-Queen-Shows

FPÖ fordert Maßnahmenpaket zur Eindämmung von Gewalt an Schulen

Wien (OTS) - Der Bildungssprecher der Wiener FPÖ, Klubobmann Maximilian Krauss, fordert NEOS-Bildungsstadtrat Wiederkehr auf, endlich Maßnahmen gegen die eskalierende Gewalt in Wiener Schulen zu setzen. „Wenn 500 Kinder und Jugendliche zumindest teilweise von der Schule suspendiert werden und Sicherungsmaßnahmen stattfinden müssen, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Besonders dramatisch ist die Zunahme von Suspendierungen in Wiener Volksschulen. Tatsache ist, dass diese Entwicklung mit der ungezügelten Einwanderung von Sozialmigranten aus aller Herren Länder in Zusammenhang steht“, so Krauss.

Krauss verlangt von Wiederkehr die Vorlage eines Maßnahmenpakets, um diese Gewalteskalation in den Schulen einzudämmen. „Leider sind Wiederkehr irgendwelche Transgender-Veranstaltungen und Drag-Queen-Shows für Kinder wichtiger als die Sicherheit und das Lernfortkommen der Kinder und Jugendlichen“, kritisiert Krauss.

