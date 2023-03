ZTE und Ooredoo Group verlängern Partnerschaftsvereinbarung um weitere fünf Jahre

Shenzhen, China, 9. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie, hat die globale Rahmenvereinbarung mit der Ooredoo Group für die Modernisierung des Netzes von Ooredoo Algerien und die damit verbundenen Implementierungs- und Wartungsdienste sowie die Lieferung von Lithium-Batterieprodukten erweitert.

ZTE und Ooredoo werden ihre Zusammenarbeit im Bereich des Transportnetzes ausbauen, wozu auch die groß angelegte kommerzielle Einführung von SRv6 gehört. Die neue Lösung wird die herkömmliche Transportnetzarchitektur in eine 5G-orientierte, programmierbare Architektur umwandeln.

ZTE wird mit Ooredoo im Energiebereich zusammenarbeiten. Mit dem neuesten hocheffizienten Stromversorgungssystem und den Smart-Li-Batterien von ZTE wird Ooredoo die Effizienz der Energienutzung verbessern, die Lebensdauer der Batterien verlängern und gleichzeitig die Investition in die aktuellen Batterien schützen. Darüber hinaus wird ZTE hiermit seiner gesellschaftlichen Verpflichtung zur Schaffung umweltfreundlicherer Netzwerke nachkommen.

Scheich Mohammed Bin Abdulla Bin Mohammed Al Thani, Deputy Group Chief Executive Officer, Ooredoo, erklärte: „Unsere enge Zusammenarbeit mit ZTE war in vielen Geschäftsbereichen von Ooredoo für den nächsten Schritt der technologischen Innovation von großer Bedeutung. Indem wir weiterhin mit den führenden Lösungen von ZTE arbeiten, können wir neue und sich entwickelnde Märkte ansprechen und das Geschäft in verschiedenen Business Units von Ooredoo verändern. Gemeinsam schaffen wir einen neuen digitalen Raum für unsere Kunden."

Christian Linhart, Group Chief Procurement Officer, Ooredoo, erläuterte: „Die Verlängerung der Rahmenvereinbarung mit ZTE festigt unsere Partnerschaft mit dem Unternehmen. Wir sind sicher, dass diese für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft einen weiteren Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden bringen wird."

TIMOS Tsokanis, Group Chief Technology Information Officer, Ooredoo, sagte: „Die Ooredoo Group und ZTE haben in den vergangenen Jahren eine Partnerschaft aufgebaut. Wir freuen uns nun, unsere Zusammenarbeit auf weitere Bereiche auszudehnen. Dies wird es unseren Unternehmen ermöglichen, weiterhin im Bereich der hochmodernen Netze zusammenzuarbeiten, die von einem der weltweit führenden Anbieter von Telekommunikations- und Informationstechnologie bereitgestellt werden, um das digitale Leben unserer Kunden zu verbessern. ZTE hat seine Fähigkeiten durch die Bereitstellung von End-to-End-Lösungen unter Beweis gestellt, und jetzt möchten wir diese Fähigkeiten in weiteren Bereichen der Zusammenarbeit nutzen. "

Xie Junshi, Chief Operating Officer, ZTE, erklärte: „ZTE pflegt eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Ooredoo. Um die digitale Transformation von Ooredoo zu beschleunigen, wird ZTE den Opcos der Ooredoo Group weiterhin modernste Lösungen anbieten. Diese innovativen Lösungen werden dank der hochmodernen, kosteneffizienten Technologien und Systeme von ZTE leistungsstarke Netze und ein hervorragendes Nutzererlebnis bieten."

Zhang Jianpeng, MTO & International Marketing President, ZTE, betonte: „Die Ooredoo Group, einer der wichtigsten MTO-Kunden (Multinational Telecom Operator) von ZTE, hat in vielen Märkten der MENA-Region (Mittlerer Osten und Nordafrika) und im asiatisch-pazifischen Raum trotz vieler Herausforderungen ein enormes Wachstum an den Tag gelegt. ZTE schätzt die starke Partnerschaft mit der Ooredoo Group und wir freuen uns darauf, eng mit Ooredoo zusammenzuarbeiten, um den Verbrauchern bald neue und aufregende Lösungen zu bieten."

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

