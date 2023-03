Gregor Schlierenzauer wird Investor und Testimonial von Investmentplattform froots.io

Der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten wird Investor beim Wiener FinTech froots.io



Heimische Investmentplattform froots wurde 2021 gegründet und verwaltet bereits viele Millionen Euro



Neben Schlierenzauer beteiligten sich auch Größen wie Andreas Treichl (ehem. CEO Erste Group) oder Georg Kapsch (Geschäftsführer Kapsch Group) am Unternehmen





Gregor Schlierenzauer, der erfolgreichste Skispringer aller Zeiten, tritt in eine neue Phase seines Lebens ein. Der mehrfach dekorierte Weltmeister, Olympiasieger und zweimalige Gewinner der Vierschanzentournee, wird Teil von froots.io, einem der am schnellsten wachsenden österreichischen FinTechs.

Durch Erfahrung und effiziente Technologie macht froots.io als unabhängiger Vermögensverwalter maßgeschneidertes Investieren für alle zugänglich und das zu einem Bruchteil der üblichen Kosten. Froots wurde 2021 in Wien von David Mayer-Heinisch und Dirk Van Wassenaer gegründet. Das junge Finanzunternehmen verwaltet aktuell bereits viele Millionen Euro für seine Kundinnen und Kunden.

“Ich habe mir viele Gedanken gemacht, was ich in meinem Leben als nächstes erreichen möchte. Als Profisportler und nun als Unternehmer war und bin ich immer vollkommen fokussiert und vertraue meinem Gefühl. Spitzensport und Investieren sind eng miteinander verknüpft, denn beides erfordert sorgfältige Planung, strategisches Denken und eine langfristige Perspektive. Auch beim Investieren ist es wichtig, einen professionellen Partner zu haben, dem man vertraut, der einem hilft, sich in der komplexen Finanzlandschaft zurechtzufinden, um langfristig seine Ziele zu erreichen. Bei froots hatte ich sofort das Wohlgefühl, dass ich es mit einem ambitionierten Team zu tun habe, die sich wie ich entwickeln und wachsen wollen“, betont der 33-jährige Tiroler, der 2021 seine aktive Karriere beendet hat.

Investor und Testimonial: Die Rolle von Schlierenzauer bei froots

Schlierenzauer wird seine Erfahrung und sein Wissen aus seiner erfolgreichen Karriere als Skispringer einbringen und das Unternehmen bei der Vermarktung sowie der Erschließung neuer Kundengruppen unterstützen. Die erste Kampagne mit Gregor Schlierenzauer startet bereits Mitte März 2023 und wird digital in mehreren Phasen in ganz Österreich ausgespielt.

„Integer, visionär, sympathisch und menschlich – mit Gregor Schlierenzauer haben wir jemanden mit all diesen Eigenschaften an Bord. Gregors Persönlichkeit und seine Erfahrungen werden uns helfen, zukünftig noch weiter zu wachsen und langfristig erfolgreich zu sein ”, betont David Mayer-Heinisch, Gründer und Geschäftsführer von froots.

froots ermöglicht die Demokratisierung der Vermögensverwaltung

“Bei froots demokratisieren wir Vermögensverwaltung. Wir leben in einer Welt, in der das Wohlstandsgefälle immer größer wird. Es ist daher an der Zeit, professionelle Vermögensverwaltung für weite Teile der Bevölkerung zugänglicher zu machen und Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre finanzielle Zukunft selbst in die Hand zu nehmen“, erklärt Mayer-Heinisch.

Bei froots werden die Leistungen wie bei einer Privatbank allen Anlegern zugänglich gemacht. Abgestimmt auf Risiko und Laufzeit, werden monatliche Beträge ab 150 Euro oder eine Einmalzahlung ab 3000 Euro, individualisiert in professionell gemanagte ETF-Portfolios investiert.

„Wir automatisieren mit modernster Technologie dort, wo es sinnvoll ist und bleiben dort menschlich, wo es Menschen braucht. So können wir eine maßgeschneiderte Vermögensverwaltung zu einem Bruchteil der üblichen Kosten anbieten", so Mayer-Heinisch abschließend.

Über das FinTech froots:

Das heimische Fintech froots wurde 2021 in Wien gegründet und macht maßgeschneidertes Investieren für alle zugänglich. Es ermöglicht Kundinnen und Kunden professionelles Investieren in die Kapitalmärkte zu einem Bruchteil der Kosten.

Zu den Investorinnen und Investoren des Unternehmens zählen unter anderem Andreas Treichl (ehemaliger CEO Erste Group), Georg Kapsch (Geschäftsführer Kapsch Group), Reinhold Baudisch (Gründer von durchblicker.at) oder Alan Morgan und Greyhound Capital, der zu den renommiertesten Venture Capital Fonds weltweit zählt.

