AIT begrüßt die Beteiligung des Klimaschutzdienstleisters First Climate AG am EU-Taxonomie-Start-up VIRIDAD

Wien (OTS) - Das AIT Austrian Institute of Technology begrüßt die Beteiligung des führenden Klimaschutzdienstleisters First Climate AG am Start-up VIRIDAD. Mit seiner Millioneninvestition erweitert der neue Partner das Dienstleistungsangebot von VIRIDAD für Unternehmen, die einen Ausgleich für ihre Emissionen in Form von Klimaschutzprojekten suchen. Die Partnerschaft sichert die Weiterentwicklung der VIRIDAD-Softwareplattform und ist Schlüssel für weiteres Wachstum speziell im DACH-Markt. Das AIT ist Mitgründer von VIRIDAD und bringt sein Expert:innenwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Energietechnologien und Klimarisikobewertung in die Plattform ein.

„Die Umsetzung der EU-Taxonomie stellt für viele Unternehmen eine große Herausforderung dar. Wir freuen uns, dass nun mit First Climate ein starker, strategischer Mitgesellschafter bei VIRIDAD einsteigt, der neue Handlungsstränge für die Umsetzung der Taxonomie-Anforderungen in der Wirtschaft eröffnet,“ sagt Wolfgang Hribernik, Vertreter des Miteigentümers AIT und Head of Center for Energy, AIT Austrian Institute of Technology. „Mit unserem breitgefächerten technischen Expert:innenwissen, beispielsweise in der Klimarisikobewertung, treiben wir weiterhin die Transformation zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem voran und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.“

AIT bringt breites Expert:innenwissen in das EU-Taxonomie-Start-up VIRIDAD ein

Die Expert:innen des AIT Center for Energy bringen in das Beratungsportfolio von VIRIDAD beispielsweise die technische Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten und Klimarisiko- und Vulnerabilitätsbewertungen ein. Hier können etwa für die Immobilienbranche Klimamodellketten von stadtregionaler bis Quartiersebene entwickelt werden, die ein umfassendes und nahtloses Bild zur klimatischen Situation und zukünftigen Klimaszenarien für Städte liefern. Durch die direkte Verknüpfung mit Klima- und Risikomodellen auf mehreren Ebenen lassen sich Auswirkungen und Risiken von Maßnahmen und Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels analysieren und bewerten.

EU-Taxonomie erhöht Handlungsdruck für Unternehmen

Die EU-Taxonomie legt als europäisches Regulativ Kriterien für die Bewertung der Nachhaltigkeit von Wirtschaftsprozessen und Finanzprodukten fest. Ziel ist es, Investitionen und Kapitalflüsse dadurch stärker an Umweltgesichtspunkten auszurichten. Mit der Taxonomie wird außerdem stufenweise eine Berichtspflicht für Unternehmen eingeführt: Aktuell gilt diese bereits für große börsennotierte Unternehmen und Finanzdienstleister. Bis 2026 wird die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung nach den Vorgaben der Taxonomie aber auch auf eine Vielzahl weiterer Unternehmen ausgedehnt.

Über VIRIDAD

VIRIDAD macht mit seiner digitalen Plattform durch standardisierte Prozesse und intuitive Oberflächen die EU-Taxonomie einfach, verständlich und beschleunigt die Umsetzung. Die Plattform umfasst alle relevanten Anwendungsfelder der EU-Taxonomie und technische Expert:innen sämtlicher Bereiche stehen in einem Pool zur Lösung individueller Fragestellungen zur Verfügung. VIRIDAD hat seinen Hauptsitz in Wien und seine Mitarbeiter:innen und Partner verbindet die Mission, die nachhaltige Transformation des Wirtschaftssystems mittels innovativer Lösungen und Dienstleistungen weiter zu beschleunigen. https://www.viridad.eu

Über First Climate

First Climate ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen CO2-Management und regenerative Energieversorgung für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen entwickelt und finanziert verifizierte Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt. Durch die Unterstützung dieser Projekte können Unternehmen zum Ausgleich eigener Emissionen beitragen und nachhaltige Entwicklung in den Projektregionen fördern. Durch den Zugang zu einem breiten Netzwerk von globalen Partnern und mit Expertise in der bedarfsgerechten Bereitstellung von erneuerbaren Energien bietet First Climate Unternehmen außerdem individuelle Optionen für die Reduzierung ihres energiebezogenen CO2-Fußabdrucks. https://www.firstclimate.com/

Über AIT Center for Energy

Am AIT Center for Energy forschen rund 270 Mitarbeiter:innen unter der Leitung von Wolfgang Hribernik an Lösungen für die nachhaltige Energieversorgung von morgen. Langjährige Erfahrung und wissenschaftliche Exzellenz der AIT-Expert:innen sowie hochwertige Laborinfrastruktur und eine weltweite Vernetzung bieten den Unternehmen innovative und angewandte Forschungsservices und damit einen klaren Wettbewerbsvorteil auf diesem Zukunftsmarkt. Das Themenportfolio des Center for Energy orientiert sich an drei zentralen Systemen: nachhaltige öffentliche Energieversorgung, Dekarbonisierung von industriellen Prozessen und Anlagen sowie innovative Technologien und Lösungen für urbane Resilienz (Gebäude, Städte).

Weitere Informationen über das Center: https://www.ait.ac.at/energy

