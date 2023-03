APA präsentiert neue AI-Strategie „APA Trusted AI“

Wien (OTS) - APA Trusted AI als Meilenstein der laufenden Digitalstrategie der österreichischen Nachrichtenagentur-Gruppe – APA-CEO Clemens Pig: „Die neuen AI-Technologien sind mächtige Werkzeuge, sie gehören in sichere Hände und benötigen ein faktenbasiertes zuverlässiges Umfeld.“

Neben Digital Workplace und Digital Platforms bildet das Innovationsfeld Data & AI die dritte Säule in der aktuellen Digital-Strategie der APA-Gruppe. Im Rahmen einer Veranstaltung, die Donnerstagvormittag im APA-Pressezentrum stattfand, stellte APA-CEO Clemens Pig in seiner Keynote die Eckpunkte der künftigen AI-Strategie APA Trusted AI für Journalismus und Kommunikation vor. „Trusted AI ist die logische Weiterentwicklung von Trusted Content. Die APA beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Artificial Intelligence und setzt als First Mover bereits jetzt zahlreiche AI-Bausteine in ihren Produktions- und Geschäftsprozessen im Text-, Speech- oder Visualbereich ein. Deshalb haben wir uns auch eine eigene Richtlinie zum verantwortungsvollen und transparenten Einsatz von AI in der APA gegeben. Mit generativer AI sind jetzt neue mächtige Werkzeuge im Vormarsch, die in sichere Hände und in ein sicheres Umfeld gehören. Dieses Umfeld ist das faktenbasierte und zuverlässige genossenschaftliche Ökosystem der APA“, so APA-CEO Clemens Pig.

Neue AI-Strategie

Die neue AI-Strategie setzt auf umfassenden Analysen der APA über Einsatzgebiete und Anforderungen künstlicher Intelligenz im österreichischen Medien- und Kommunikationsmarkt auf, u.a. auf der Studie AI.AT.Media, und definiert die einzelnen AI-Handlungsfelder und Tools in der Nachrichtenagentur. Eine eigens entwickelte Leitlinie zum Umgang mit künstlicher Intelligenz bildet die Governance von der technologischen Entwicklung bis zum Rollout redaktioneller AI-Services der APA.





Die Handlungsfelder von APA Trusted AI sind:





Integration von AI-Tools in APA-Produktionswerkzeuge

Speech-to-Text-Lösungen, Gesichts- und Logoerkennung, Automated Abstracting, Text Assistants und weitere Integration von AI-Tools in die APA-Produktwelt für Journalismus und Kommunikation

APA-Signals (Inhaltemonitoring, -gewichtung und -darstellung), Text to other formats, Media Topics, Datenjournalismus, defalsif-AI (Medienforensisches Werkzeug zur Identifikation von Fake News) und weitere Forschung und Governance rund um AI-Tools

Studien, Guidelines, Bedarfserhebung, Kooperationen, Trainingsinitiativen, Innovationspartnerschaften und weitere

Für einen raschen Transfer in das genossenschaftliche Ökosystem der APA werden einzelne Projekte wie APA-Signals im Rahmen einer Transformationskooperation mit Google umgesetzt.

Generative AI ist „derzeit kein journalistisches Recherchetool“, machte Pig deutlich, „GPT-basierte Technologien sind jedoch potenziell mächtige Werkzeuge, um die Erstellung, Verarbeitung und Analyse von Inhalten zu unterstützen.“

Expert:innen-Gruppe Trusted AI

Für die Erarbeitung und Umsetzung von APA Trusted AI sind rund zehn Expertinnen und Experten im APA-medialab, dem digitalen Innovationszentrum der APA, im Einsatz. Die Koordination und Leitung erfolgt durch Verena Krawarik (Head of Innovation Management), Katharina Schell (stv. Chefredakteurin) und Andreas Mauczka (Chief Digital Officer). Im Bereich neuer digitaler Berufsbilder hat die APA seit März auch die Stelle eines Prompt Engineer zur Optimierung AI-gestützter Anwendungen besetzt.

Die APA als daten- und AI-basierte Produktionsplattform

Als strategisches Ziel der neuen AI-Strategie nennt Pig „die Weiterentwicklung der Nachrichtenagentur vom multimedialen Inhalte-Lieferanten zu einer daten- und AI-basierten Produktionsplattform. Die APA war schon immer eine organisatorische Plattform für gemeinsame Produkte und Lösungen. In einer digitalen Interpretation unseres Grundauftrages entwickeln wir uns jetzt zu einer kollaborativen Plattform, die eng mit den Produktionssystemen der Medien verbunden ist und einen nahtlosen Zugang zu APA-Lösungen wie Trusted AI ermöglicht. Eine konkrete Vision ist die Entwicklung eines österreichischen AI-Medienhub als gemeinsamer Wissensraum der heimischen Medienunternehmen, in dem künstliche Intelligenz auf Basis faktenbasierter Informationen genutzt werden kann“, so Pig.

