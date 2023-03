Drehstart für kultigen Restaurator: ServusTV dreht „Der Metzger traut sich“ mit Simon Schwarz in der Hauptrolle

Salzburg (OTS) - Neuer Stoff für Krimi-Fans. ServusTV dreht diesen Frühling „Der Metzger traut sich“ mit Simon Schwarz in der Rolle des Hobby-Detektivs Willibald Adrian Metzger. Dabei handelt es sich um einen Neustart der „Metzger“-Krimireihe von Bestsellerautor Thomas Raab. Die Dreharbeiten starteten am 7. März in Graz. Die Ausstrahlung erfolgt voraussichtlich im Herbst 2023.

Mit „Der Metzger traut sich“ lässt ServusTV die beliebte Romanfigur „Der Metzger“ neu aufleben. Im Zentrum des Krimis steht der etwas schrullige Restaurator Willibald Adrian Metzger (Simon Schwarz), der immer wieder zufällig in Verbrechen und andere Turbulenzen stolpert. An seiner Seite stehen seine Herzdame Danjela Djurkovic (Valery Tscheplanowa) und Petar Wollnar (Christoph Krutzler) als Freund und Hausmeister. In weiteren Rollen zu sehen sind Gregor Seberg, Thomas Mraz, Vedat Erincin, Alev Irmak, Susi Stach, Anton Noori u.v.a. Das Drehbuch von Peter Koller basiert auf „Die Djurkovic und ihr Metzger“ von Bestsellerautor Thomas Raab. Regie führt Michael Podogil („Meiberger“). Gedreht wird vor der Kulisse der steirischen Landeshauptstadt, aber auch im Grazer Umland und in Wien. Als Produktionsfirma fungiert SATEL Film („Im Netz der Camorra“).

Simon Schwarz: „Der Metzger liebt sein Handwerk. Die Arbeit, die er verrichtet, verlangt viel Körpereinsatz, und es ist die Liebe zum Analogen, die ihn antreibt. Er wirkt dabei ein wenig aus der Zeit gefallen. Genau das macht die Figur wieder modern, diese Sehnsucht nach dem Ursprünglichen. Dazu kommen die bissigen Dialoge, der tiefschwarze Humor und die Figuren, die sich selbst nicht immer bierernst nehmen.“

ServusTV Leiter Programmplanung Frank Holderied: „Thomas Raabs „Metzger“ ist eine der Kultfiguren der österreichischen Krimiwelt! Mit größtem Vergnügen und Vertrauen in den Erfolg hauchen wir der Figur neues Leben ein, zumal wir vor und hinter der Kamera unser absolutes Traum-Ensemble versammeln konnten.“

SATEL Film-Geschäftsführer und Produzent Heinrich Ambrosch: „Nach Im Netz der Camorra freuen wir uns, dass uns ServusTV wieder das Vertrauen schenkt, um mit einem erstklassigen Ensemble einen potenziellen TV-Hit zu realisieren. Die Rasanz der Geschichte, die authentischen Charaktere, der Witz der Dialoge, sowie die von Michael Podogil filmisch übersetzte, bissige Gesellschaftskritik von Thomas Raab, bieten beste Voraussetzungen für eine Krimi-Reihe, die einen wirklich untypischen Ermittler in den Mittelpunkt der Handlung rückt“.

Inhalt von „Der Metzger traut sich“

Es ist so weit, Willibald Metzger heiratet seine Traumfrau Danjela Djurkovic. Doch vor dem Altar kommt alles anders, statt ihm das Jawort zu geben, lässt Danjela den erstarrten Willibald vor dem Altar stehen – und verschwindet mit einem Unbekannten. Der untröstliche, im Alkohol fast versinkende Metzger und sein bester Freund, Hausmeister Petar Wollnar, versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen, denn irgendetwas stimmt hier nicht.

„Der Metzger traut sich“ ist eine Produktion der SATEL Film GmbH für ServusTV, gefördert von FISAplus, Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcomission Graz.

Bilder: presse.servustv.com

Rückfragen & Kontakt:

Kristina Keinprecht

kristina.keinprecht @ servustv.com