Iktos erzielt 15,5 Mio. Euro Serie-A-Finanzierungsrunde, um seine Technologieplattform für KI-basierte Arzneimittelforschung auszubauen

Paris (Frankreich), Lausanne (Schweiz) (Frankreich), Lausanne (Schweiz) (ots) - ● Die Finanzierungsrunde wird von M Ventures und Debiopharm Innovation Fund gemeinsam mit Omnes Capital angeführt; alle treten als neue Investoren bei

● Die Serie A wird es Iktos ermöglichen, seine KI-Technologieplattform zu erweitern und Iktos Robotics auf den Markt zu bringen, einen KI-gesteuerten, automatisierten End-to-End-Service für die Arzneimittelforschung

Iktos, ein auf künstliche Intelligenz für die Entdeckung neuer Arzneimittel spezialisiertes Unternehmen, gibt heute den Abschluss einer Serie-A-Finanzierung in Höhe von 15,5 Mio. Euro bekannt. Die Serie A wurde von den neuen Investoren M Ventures und Debiopharm Innovation Fund mit Beteiligung von Omnes Capital angeführt.

Die Finanzierung wird es dem Unternehmen ermöglichen, seine Kompetenzen im Bereich KI- und Arzneimittelforschung weiterzuentwickeln und sein bestehendes SaaS-Softwareangebot auszubauen. Darüber hinaus wird es dem Unternehmen erlauben Iktos Robotics auf den Markt zu bringen, eine End-to-End-Plattform für die Arzneimittelforschung, die künstliche Intelligenz und die Automatisierung des chemischen Syntheseprozesses kombiniert, um die Zeitspanne dieser Forschungen wesentlich zu verkürzen. Im Rahmen der Finanzierung wird Iktos außerdem die Anwendung seiner Lösungen auf biologische Produkte (Peptide, Antikörper, usw.) ausweiten. Damit gehört Iktos zu den ersten Unternehmen, die der Pharmaindustrie vollständig integrierte Dienstleistungen im Bereich der Arzneimittelforschung anbieten.

Derzeit dauert die frühe Phase der Arzneimittelforschung – von der Identifizierung des therapeutischen Ziels bis zum ersten klinischen Einsatz – durchschnittlich 5 Jahre und erfordert Investitionen in Höhe von ca. 100 Mio. US-Dollar pro Arzneimittelkandidat. Die von Iktos entwickelten Lösungen für künstliche Intelligenz sollen den Prozess der Arzneimittelforschung erheblich beschleunigen und gleichzeitig die Erfolgswahrscheinlichkeit von Arzneimittelkandidaten in der klinischen Entwicklung deutlich verbessern. Dieser Ansatz wurde von Iktos bereits in mehr als 50 akademischen und industriellen Kooperationen mit zahlreichen Pharma- und Biotech-Unternehmen validiert, beispielsweise mit Janssen, Merck, Pfizer, Servier, Ono und Teijin, um nur einige zu nennen.

Yann Gaston-Mathé, Präsident und Mitbegründer von Iktos, sagte: „Die Suche nach neuen Wirkstoffen ist immer noch ein mühsames und unsicheres Unterfangen, bei dem ein chemisches Universum erforscht werden muss, das aus einer praktisch unendlichen Anzahl von potenziellen Molekülen besteht. Die Anwendung künstlicher Intelligenz auf die frühzeitige Entdeckung und Gestaltung von Arzneimitteln bedeutet die Möglichkeit einer radikalen Veränderung für Forschende, die dieses chemische Universum erkunden. Die von uns entwickelte Technologieplattform hat es mehreren Partnern ermöglicht, diese Chance wahrzunehmen. Wir freuen uns über das neue, erfahrene Investorenkonsortium und die neue Finanzierung, die dazu beitragen wird, dass wir unseren Plan umsetzen können, der erste Ansprechpartner für die Industrie zu sein, wenn es um KI-basierte Arzneimittelentwicklung geht.“

Dr. Nadiya Ishnazarova von M Ventures äußerte sich im Namen des Konsortiums wie folgt: „Die Verkürzung der Zyklusdauer in der Arzneimittelforschung und die Beschleunigung der Prozesse bis zum klinischen Markteintritt zu geringeren Kosten haben für die Industrie und die klinisch tätigen Mediziner gleichermaßen hohe Priorität. Wir glauben, dass Iktos mit seiner ausgereiften Technologie in den Bereichen generative KI und Syntheseplanung sowie den Fortschritten bei der Entwicklung einer vollständig integrierten Plattform für Arzneimittelforschung das Potenzial hat, der Pharmaindustrie einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem KI/ML zu einem Kernstück der F&E wird.“ Tanja Dowe, Geschäftsführerin des Debiopharm Innovation Fund, fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit einem beeindruckenden Konsortium starker Investoren, M Ventures und Omnes Capital, zusammenzuarbeiten, um Iktos bei der Umsetzung seiner Pläne zur Entwicklung modernster KI-basierter End-to-End-Technologien zu unterstützen.“

***

Über Iktos

Iktos ist ein französisches Start-Up-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) für die chemische Forschung spezialisiert hat, insbesondere für die medizinische Chemie und das erforschen und entwickeln neuer Medikamente. Iktos entwickelt eine firmeneigene und innovative Lösung, die auf generativen Deep-Learning-Modellen basiert und es ermöglicht, aus vorhandenen Daten optimierte Moleküle in silico zu entwerfen, die alle Erfolgskriterien eines Projekts zur Erforschung kleiner Moleküle erfüllen. Der Einsatz der Technologieplattform von Iktos ermöglicht erhebliche Produktivitätssteigerungen in der vorgelagerten pharmazeutischen F&E. Iktos bietet seine Technologie sowohl im Rahmen von Dienstleistungen als auch als SaaS-Softwareplattform Makya™ an. Iktos entwickelt zudem Spaya™, eine Software zur Syntheseplanung, die auf der von Iktos entwickelten KI-Technologie für die Retrosynthese basiert. Iktos hat seine Technologie bereits in mehr als 50 Kooperationen mit Pharma- und Biotech-Unternehmen validiert, beispielsweise mit der Chiesi Group, Galapagos, Janssen, Merck, Teijin, Ono Pharmaceuticals, Pfizer, Servier, UCB...

http://www.iktos.ai

Über M Ventures

M Ventures ist der strategische, firmeneigene Risikokapital-Arm von Merck. Ausgehend von seinem Hauptsitz in den Niederlanden und Büros in Deutschland, den USA und Israel, investiert M Ventures weltweit in bahnbrechende Ideen, die von innovativen Unternehmern stammen. M Ventures nimmt eine aktive Rolle in seinen Portfoliounternehmen ein und arbeitet mit Managementteams und Co-Investoren zusammen, um wissenschaftliche Entdeckungen in kommerziellen Erfolg umzusetzen. M Ventures konzentriert sich darauf, neuartige Lösungen für einige der schwierigsten Herausforderungen zu finden und zu finanzieren. Dies geschieht durch Unternehmensgründungen und Kapitalbeteiligungen in Bereichen, die die Vitalität und Nachhaltigkeit der aktuellen und zukünftigen Geschäftstätigkeit von Merck beeinflussen werden.

www.m-ventures.com

Über Debiopharm Innovation Fund

Debiopharm Innovation Fund, der strategische Investment-Arm des Schweizer Biopharmaunternehmens Debiopharm, bietet Finanzierung und Beratung für Unternehmen, die den kompletten Versorgungsablauf des Patienten verbessern und die pharmazeutische Forschung und Entwicklung verändern wollen. Seit 2017 hat Debiopharm in 20 Unternehmen aus den Bereichen KI und digitale Gesundheit investiert und führt in der Regel die Investitionsrunden an.

https://www.debiopharm.com/digital-health/

Über Omnes Capital

Omnes ist ein wichtiger Akteur im Bereich Private Equity und Infrastruktur. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 5 Mrd. Euro stellt Omnes den Unternehmen das Eigenkapital zur Verfügung, das sie für ihr Wachstum benötigen, und zwar über seine drei Kerngeschäftsbereiche: Risikokapital, Expansionskapital & LBO und Infrastruktur. Omnes befindet sich zu 100 % im Eigentum seiner Mitarbeitenden. Das Unternehmen engagiert sich im Rahmen der ESG-Themen und hat die Omnes Foundation zugunsten von Kindern und Jugendlichen gegründet. Es ist Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) der Vereinten Nationen.

https://omnescapital.com

