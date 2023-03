Alle wollen nach GRIECHENLAND!

GRIECHENLAND oder DER LAUFENDE HUHN stürmt die Kinocharts!

Wien/Graz/Linz/Salzburg/St.Pölten (OTS) - GRIECHENLAND oder DER LAUFENDE HUHN mit Thomas Stipsits in der Hauptrolle hat nach dem zweiten Startwochenende bereits über 100.000 Besucher*innen verzeichnen können und hat damit das Austrian Ticket bereits in der Tasche. Er ist damit weiter ganz oben in den Österreichischen Kinocharts! Der aktuelle Stand liegt nun bei insgesamt 115.000 Kinobesucher*innen. GRIECHENLAND (Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff & Eva Spreitzhofer) wurde von e&a Film produziert und ist noch in mehr als 90 Kinos österreichweit zu sehen.

