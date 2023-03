Videodolmetschen erleichtert Flüchtlingshilfe beim Samariterbund

In sechs Samariterbund-Einrichtungen steigert mobiles Videodolmetschen die gute Kommunikation mit Schutzsuchenden.

Wien (OTS) - Dank der Videodolmetsch-Spende von Cisco Österreich steht seit kurzem in sechs Einrichtungen der Flüchtlingshilfe des Samariterbund Wiens mobiles Videodolmetschen zur Verfügung. Dadurch haben die Mitarbeiter*innen und Schutzsuchenden die Möglichkeit, binnen weniger Minuten mit einem/r Dolmetscher*in der SAVD verbunden zu werden. In 17 Sprachen stehen die Dolmetscher*innen sofort zur Verfügung, in weiteren 45 Sprachen und Dialekten kann die Übersetzung innerhalb weniger Tage terminlich gebucht werden. Neben Cisco und SAVD hat NTS die Umsetzung des Projektes unterstützt und hat bei der SAVD ein sicheres Rechenzentrum und stabiles Netzwerk als Basis für die mobile Videokommunikation mit Cisco-Endgeräten umgesetzt.

„Gerade in der Flüchtlingshilfe ist der Bedarf nach Dolmetschungen im Alltag sehr groß. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit mit Hilfe von mobilem Videodolmetschen mit allen Schutzsuchenden gut kommunizieren zu können. Die Gespräche verlaufen seither viel unmittelbarer und die Arbeit für unsere Kolleginnen und Kollegen hat sich deutlich erleichtert“, sagt Margret Faigle, Bereichsleiterin Flüchtlingshilfe des Samariterbund Wiens.

„Wir bedanken uns sehr herzlich bei Cisco-Österreich, der SAVD und NTS für die großartige Unterstützung des mobilen Videodolmetschens in unseren Einrichtungen der Flüchtlingshilfe. Dadurch können sprachliche Barrieren abgebaut und Missverständnissen vorgebeugt werden. Vor allem bei der Verständigung rund um Behörden- und Arztterminen ist die Unterstützung durch Videodolmetschen besonders hilfreich“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Der Samariterbund Wien setzt sich für Menschen ein, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und bietet ihnen Schutz, Beratung und Betreuung. Qualifizierte Bezugsbetreuer*innen und ein multiprofessionelles Team unterstützen die Schutzsuchenden dabei, den Bruch in ihrem Leben und die oftmals schrecklichen bis traumatisierenden Erfahrungen im Herkunftsland und während der Flucht besser zu überwinden und einen Neustart in Österreich zu erleichtern. Derzeit betreibt der Samariterbund Wien ein Beratungszentrum für Schutzsuchende aus der Ukraine in Wien Meidling und mehrere mobil betreute, wie auch stationäre Wohneinrichtungen für Geflüchtete in ganz Wien.

