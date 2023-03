Ergotherapie Austria: Psychische Gesundheit geht uns alle an!

Patient*innen profitieren davon, dass Ergotherapeut*innen sich mit psychischer Gesundheit auseinandersetzen.

Einerseits ist es natürlich wichtig, dass ich mich um meine eigene Gesundheit kümmere. Nicht nur um meine körperliche, sondern auch um meine psycho-soziale Gesundheit. Nur wenn ich mich gesund fühle, fühle ich mich auch in meiner alltäglichen Arbeit als Ergotherapeutin kompetent. Und von meinem ergotherapeutischen Wissen über die Zusammenhänge zwischen bedeutungsvoller Betätigung, Alltag, Handlungsrollen, Teilhabe und Gesundheit profitieren meine Klient*innen. Ergotherapeutin aus Wien

Wien/Salzburg (OTS) - Ergotherapeut*innen wissen, dass der Wegfall von Alltagsstrukturen, Handlungsrollen und bedeutungsvollen Betätigungen zu einer starken psychischen Belastung führt und wie Erkrankungen, finanzielle Ängste und existentielle Sorgen einen negativen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hat.

Fachtagung von Ergotherapie Austria

Die Auseinandersetzung mit dem Thema psychische Gesundheit ist sowohl Aufgabe als auch Herausforderung für Ergotherapeut*innen. Einerseits ist es natürlich wichtig, dass ich mich um meine eigene Gesundheit kümmere. Nicht nur um meine körperliche, sondern auch um meine psycho-soziale Gesundheit. Nur wenn ich mich gesund fühle, fühle ich mich auch in meiner alltäglichen Arbeit als Ergotherapeutin kompetent. Und von meinem ergotherapeutischen Wissen über die Zusammenhänge zwischen bedeutungsvoller Betätigung, Alltag, Handlungsrollen, Teilhabe und Gesundheit profitieren meine Klient*innen. , bringt eine Ergotherapeutin aus Wien die Relevanz des Themas für sich und ihren Alltag auf den Punkt.

Die diesjährige Fachtagung von Ergotherapie Austria mit dem Titel „Psychische Gesundheit – Aufgabe und Herausforderung für mich und meine Patient*innen“ von 10. bis 11. März in Salzburg widmet sich aus verschiedenen Blickwinkeln dem Thema. Neben ergotherapeutischen Vorträgen und Workshops gibt es auch zwei Keynote-Vorträge von Mag.a Christina Beran, Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Österreichischen PsychologInnen und Univ.-Prof. Dr. Paul Plener. Über 210 Ergotherapeut*innen nehmen an der Fachtagung teil um sich weiterzubilden, auszutauschen und neue Erkenntnisse und Impulse in den ergotherapeutischen Alltag mitzunehmen und dort zu integrieren.

Ergotherapie

Ergotherapie ist eine gesetzlich geregelte Gesundheitsdienstleistung mit dem Ziel, Menschen bei der Durchführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität, Freizeit und Erholung in ihrer Umwelt zu stärken. In der Ergotherapie werden spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung gezielt und ressourcenorientiert eingesetzt, um die Handlungsfähigkeit der Patient*innen/Klient*innen im Alltag, ihre gesellschaftliche Teilhabe und ihre Lebensqualität und -zufriedenheit zu verbessern.

Ergotherapie Austria

Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der Ergotherapeut*innen in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die ergotherapeutische Versorgung der Bevölkerung in Österreich, sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen etabliert.



Rückfragen & Kontakt:

Christina Wagner, MSc / Ressort Berufspolitik/ c.wagner @ ergotherapie.at / +43 664 88473025