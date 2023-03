Moderne Mauttechnologie für norwegische Fähren

Wien/Oslo (OTS) -



AutoPASS-Lösung für die norwegische Fährverbindung Bognes-Lødingen



Ab dem 1. Dezember 2023 wird auf der Autofähre zwischen Bognes und Lodingen in Mittelnorwegen, rund 90km südlich von Narvik, ein barrierefreies Multi-Lane Free-Flow (MLFF) Mautsystem von Kapsch TrafficCom in Betrieb genommen. Das System wird über einen Zeitraum von zehn Jahren betrieben.

"Das ist ein wichtiger Schritt hin zu einer einfacheren und nahtlosen Mautbezahlung für die Fährverbindungen in der norwegischen Arktis. Wir sind stolz, mit dem Fährbetreiber Torghatten Nord AS für die Implementierung, den Betrieb und die Wartung des Systems zusammenzuarbeiten", so Mikael Hejel, Area Sales Manager bei Kapsch TrafficCom.

"Kapsch hat das AutoPASS-System auf unserer Fährverbindung Halhjem-Sandvikvåg südlich von Bergen installiert. Dank der nachgewiesenen hohen Betriebsleistung des Systems dort sind wir sicher, auch in Bognes-Lødingen ein gut funktionierendes System zu haben", sagt Trygve Tofte, Chief Financial Officer bei Torghatten Nord.

Die AutoPASS-Lösung von Kapsch TrafficCom ist besonders für den Betrieb unter den rauen Bedingungen des Winters in Nordnorwegen geeignet. Leistungsstarke Kamerasensoren und Transceiver messen die Fahrzeugklasse, lesen die Nummernschilder und die AutoPASS On-Board-Unit. Auf diese Weise kann die manuelle Bedienung an der Fähre auf ein Minimum reduziert werden, da das System das Fahrzeug automatisch identifiziert, klassifiziert und die richtige Mautgebühr erhebt.

Kapsch TrafficCom in Norwegen

Die Verbindung Bognes-Lødingen ist nur das jüngste Mautprojekt von Kapsch TrafficCom in Norwegen. Das Unternehmen lieferte und betreibt auch die AutoPASS-Systeme für die Fährverbindung Halhjem-Sandvikvåg südlich von Bergen, die City-Maut in Stavanger, die Maut in den Ryfast-Tunneln und die City-Maut in Fredrikstad/Sarpsborg. Darüber hinaus hat Kapsch vor kurzem seine innovative satellitengestützte Road-User-Charging-Technologie gemeinsam mit dem Partner Aventi im Großraum Oslo getestet.

Mehr Infos: Presse | Kapsch TrafficCom

Rückfragen & Kontakt:

Sandra Bijelic

Head of Corporate Communications

Kapsch TrafficCom AG

Am Europlatz 2, 1120 Vienna, Austria

P +43 664 628 1720

sandra.bijelic @ kapsch.net