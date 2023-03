FHWien der WKW präsentiert runderneuertes MBA-Studium

Hoher Online-Anteil, Fokus auf Nachhaltigkeit und starker Praxisbezug: Der International MBA in Management & Communications vermittelt in 17 Monaten Führungskompetenz.

Wien (OTS) - Die FHWien der WKW hat ihren International MBA in Management & Communications neu gestaltet: Ab Herbst 2023 wird das Weiterbildungsstudium für bestehende und zukünftige Führungskräfte komplett auf Englisch durchgeführt. Mit nur zwei Präsenzblöcken pro Semester und viel Online-Lehre lässt sich das MBA-Programm nun noch leichter mit Job und Privatleben vereinbaren. Neu sind auch die Arbeit an Cases aus dem Berufsleben der Studierenden und der Fokus auf nachhaltiges Wirtschaften. Zwei Wochen an einer Business School im Ausland eröffnen den Studierenden eine internationale Perspektive. Nach 17 Monaten schließt das Angebot der Vienna Management Academy by FHWien der WKW mit dem MBA-Titel ab.

Wirtschaftswissen und Kommunikationsstärke

Die FHWien der WKW bietet den International MBA in Management & Communications seit 2009 an. Bei seiner Weiterentwicklung nützt die Fachhochschule ihre Expertise in ihren Kernthemen Management und Kommunikation. Das wiederum komme den Studierenden zugute, die aktuelles Wirtschaftswissen erwerben und ihre Kommunikationskompetenz verbessern, erklärt Programmlei­ter Manfred Schieber: „Führungsaufgaben erfordern fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Kommunikationsstärke. Immer wichtiger wird zudem die Fähigkeit, Unternehmen und Organi­satio­nen im Sinne des zukunftsorientierten, verantwortungsvollen Handelns aus­zurichten.“ Auf dem Lehrplan stehen daher nachhaltige Geschäfts­modelle, nachhaltige Unternehmens­finan­zierung und Sustainable Supply Chain Management.



Zwei Wochen an einer Business School im Ausland



Der International MBA in Management & Communications punktet jetzt mit noch mehr Praxisnähe. So bearbeiten die Studierenden jeweils einen individuellen Case, den sie aus ihrer Berufstätigkeit mitbringen. Ab dem ersten Semester analysieren sie diese Aufgabe aus der betrieblichen Praxis auf Basis des im Studium erworbenen Wissens und entwickeln dafür Lösungen. Ein weiteres Merkmal des MBA-Programms ist die internationale Ausrich­tung, für die nicht nur Englisch als Unterrichtssprache sorgt: Die Studierenden verbringen zwei Wochen an einer Business School im Ausland und erweitern so ihren Horizont. Ein Highlight ist auch das Strategiemodul, das auf Materialien der renommierten Harvard Business School aufbaut.

Vorbereitung auf Führungsaufgaben in allen Branchen

Der International MBA in Management & Communications ermöglicht Personen, die eine Manage­ment­position innehaben oder anstreben, ihre Führungskompetenzen zu vertiefen. Dabei baut das postgraduale Weiterbildungsstudium auf jener Berufs- und Führungserfahrung auf, die die Studie­renden schon mitbringen. Der MBA befähigt sie, in allen Branchen und Unternehmensbereichen strategische Führungsfunktionen zu übernehmen, bei denen die ganzheitliche Sicht Priorität vor Spezialisten­tum hat. „In unserem MBA-Studium lernen die Studierenden, Lösungen zu entwickeln, die vom gesamten Unternehmen getragen werden“, erklärt Programmleiter Manfred Schieber.

Flexibel studieren mit nur zwei Präsenzblöcken pro Semester

Dank des hohen Anteils an Online-Lehre lässt sich das dreisemestrige Studium gut neben dem Job absolvieren. Pro Semester gibt es nur zwei dreitägige Präsenzblöcke in Wien. Das ermöglicht auch Personen, die weiter entfernt leben, die Teilnahme. Zwar ist Englisch die Unterrichts­sprache, die Studierenden können für die meisten Prüfungen und Arbeiten im Studium aber Deutsch verwen­den, auch für die Masterarbeit.



Der International MBA in Management & Communications startet wieder im September 2023. BewerberInnen um einen Studienplatz müssen ein abgeschlossenes Studium mit mindestens 180 ECTS-Punkten sowie vier Jahre Berufserfahrung oder zwei Jahre Führungserfahrung vorweisen.

Die Vienna Management Academy by FHWien der WKW bietet allen, die sich für das MBA-Studium interessieren, ein Beratungsgespräch an. Auskünfte dazu und zum Studium selbst gibt es online:

Webseite des International MBA in Management & Communications

Fotos zur Pressemitteilung:

Hoher Online-Anteil, Nachhaltigkeitsfokus, viel Praxisbezug und Englisch als Unterrichtssprache: Das bietet der International MBA in Management & Communications der FHWien der WKW ab Herbst 2023.

Foto herunterladen

Bildrechte: Andreas Hofer

„In unserem MBA-Studium lernen die Studierenden, Lösungen zu entwickeln, die vom gesamten Unternehmen getragen werden“, erklärt Programmleiter Manfred Schieber von der FHWien der WKW.

Foto herunterladen

Bildrechte: feelimage | Matern

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit den heimischen Unternehmen bietet sie eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungsangebot bereitet die Studierenden optimal auf ihre Karriere vor. Seit ihrer Gründung 1994 hat die FHWien der WKW schon über 13.600 AbsolventInnen hervorgebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Witzeling

Head of Corporate Communication, Marketing and Alumni & Career Services, Press Officer

Tel.: +43 (1) 476 77-5733

presse @ fh-wien.ac.at

www.fh-wien.ac.at