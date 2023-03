Traumberuf mit Ausblick bei DDSG Blue Danube: Vom Lehrling zum Kapitän oder zur Kapitänin am Binnengewässer

Wien (OTS/LCG) - Den Beruf des Kapitäns hat schon immer eine gewisse Magie umgeben. Ähnlich wie bei Piloten, die die Leben der Menschen in den hohen Lüften verantworten und sie sicher von A nach B befördern, sind Kapitäne die letzte Instanz am Schiff. Die Experten am Steuer in der Binnenschifffahrt sind höchst gefragt und fehlen aktuell wie nahezu alle Fachkräfte in den diversen Branchen. Dabei ist die Zukunft aussichtsreich, denn der Schifffahrtsbranche in Österreich wird ein jährliches Wachstum von 11,13 Prozent (CAGR 2023-2027) vorausgesagt. Jedes Jahr sind auf der Donau rund eine Million Passagiere und etwa zwölf Millionen Güter unterwegs. Die DDSG Blue Danube ist das geschichtsträchtigste Binnenschifffahrts- und das größte Personenschifffahrtsunternehmen Österreichs und befördert über 240.000 Passagiere im Jahr. Der staatlich ausgezeichnete Ausbildungsbetrieb und Wiener Top-Lehrbetrieb bietet neben dem Chartergeschäft vor allem Linien- und Ausflugsreisen auf der Donau im Raum Wien und Niederösterreich sowie Verbindungen nach Bratislava (Slowakei) an.



„Wer Freude am Umgang mit Menschen und Spaß an der Arbeit am Wasser hat, ist bei uns an Bord bestens aufgehoben! Als einer von nur insgesamt 142 mit dem Qualitätssiegel zum ausgezeichneten Ausbildungsbetrieb prämierten Lehrbetrieben freuen wir uns, die Kapitäninnen und Kapitäne von morgen den Weg zum Steuerkommando zu ermöglichen“ , so Geschäftsführer Wolfgang Fischer.



Geschäftsführer Wolfgang Hanreich ergänzt, was mitzubringen ist: „Matrosinnen und Matrosen spielen eine wichtige Rolle in der Schiffsbesatzung. Dafür braucht es Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit, denn ein großes Schiff lässt sich schließlich nicht allein steuern. Technisches Grundverständnis, Witterungsunempfindlichk eit und natürlich die Freude und Bereitschaft an der Reisetätigkeit.“

Der Weg zu den begehrten „vier Streifen“



In der Binnenschifffahrt führt der Berufsweg von „Matrose für Binnenschifffahrt“ über mehrere Stationen bis hin zum Kapitän. Der duale Bildungspfad ist stark mit der beruflichen Praxis verknüpft. In der Berufsschule werden in den Wintermonaten theoretische Kenntnisse erworben, im Ausbildungsbetrieb in den Sommermonaten die praktische Erfahrung gesammelt. Bei der DDSG Blue Danube lernen die Lehrlinge unter anderem, wie sie Schiffe startklar machen, diese navigieren und beim Führen mitwirken, das Betreiben und Warten sämtlicher Schiffstechnik an Bord sowie das Durchführen von Manöverarbeiten, Passagiermanagement, die Organisation von Betriebsabläufen sowie Gefahrenmanagement und Rettungsmaßnahmen. Wer die Ausbildung erfolgreich absolviert hat und bereits 21 Jahre alt ist, kann sich auf den Weg zu den begehrten „4 Streifen“ auf der Uniform machen und Fahrtage und -meilen sammeln, um den „Captain“-Status zu erreichen. Die Kurs- und Prüfungskosten für die Zusatzausbildung zum Kapitän werden von der DDSG Blue Danube übernommen.



„Die Verantwortung und das außergewöhnliche Umfeld haben mich schon immer gereizt. Außerdem ist der Job sehr abwechslungsreich und es wird nie langweilig" , kommentiert Stefanie Oberlechner, Kapitänin der DDSG Blue Danube.

Startschuss für Bewerbungen ist gefallen: Wunsch nach mehr Kapitäninnen

Vor Beginn der Ausbildung wartet ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren auf die Interessenten. Dieses beginnt mit einem schriftlichen Test und führt über mehrtägige Praxistage auf einem im Vollbetrieb stehenden Schiff über eine ärztliche Untersuchung bis hin zum abschließenden Gespräch mit dem Ausbildungsleiter, dem Flottenkapitän.

DDSG-Blue-Danube-Flottenkapitän Johannes Kammerer wünscht sich noch mehr Frauen mit dem Berufswunsch Kapitänin: „Viele würden glauben, der Beruf sei mit großer körperlicher Anstrengung verbunden. Das stimmt allerdings nicht! Bei unseren Lehrlingsaufnahmetests bewerben sich jedes Jahr nur drei bis vier Frauen. Da gibt es noch Luft nach oben. Frauen bringen oftmals noch eine Extraportion Soft Skills mit, die insbesondere im Umgang mit den Passagieren oder in der Führung der Schiffscrew sehr wertvoll sind!“



Weitere Informationen zur Bewerbung sowie zur Ausbildung finden sich online auf ddsg-blue-danube.at/lehrlinge-ahoi oder ddsg-blue-danube.at/lehre.



