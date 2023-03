ÖSTERREICH: SPÖ-Burgenland stoppt Beitragszahlungen an Bundes-SPÖ

SPÖ-Manager Deutsch bestätigt „willkürliche Aktion nach ZiB2-Interview“

Wien (OTS) - Vor dem SPÖ-Präsidium am kommenden Mittwoch verhärten sich die Fronten immer mehr. Wie die Tageszeitung ÖSTERREICH in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, will die burgenländische SPÖ-Landesgruppe von Hans Peter Doskozil keine Mitgliedsbeiträge mehr an die Bundes-SPÖ überweisen. Hintergrund ist, dass SPÖ-Pamela Rendi-Wagner in einem ZiB2-Interview das Dauerfeuer aus dem Burgenland kritisiert hatte.

Von ÖSTERREICH damit konfrontiert, bestätigt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch diese Ankündigung aus Eisenstadt. „Diese Ankündigung ist eine willkürliche und unsozialdemokratische Aktion. Als Reaktion auf ein ZiB 2-Interview. So etwas habe ich noch nie erlebt“, zeigt sich Deutsch im ÖSTERREICH-Gespräch empört.

SPÖ-Mitglieder zahlen bis zu 6,50 Euro pro Monat an ihre jeweilige Landespartei. 30 Prozent davon überweisen die SPÖ-Länder an die Bundespartei. Dieser Anteil aus dem Burgenland soll künftig gestoppt werden.

