TAIYO Legal - Auszeichnung bei Chambers and Partners in Chambers Global 2023

Wien (OTS) - Die auf ostasiatische Mandanten spezialisierte und bereits IFLR-gelistete Anwaltskanzlei TAIYO Legal wurde nun auch von Chambers and Partners geranked.

Chambers and Partners ist ein führendes, unabhängiges Rechtsforschungsunternehmen, das in 200 Ländern tätig ist. Es liefert detaillierte Rankings und Einblicke in die weltweit führenden Anwaltskanzleien. Ähnlich wie auch IFLR1000 hilft es Personen, die Rechtsdienstleistungen in Anspruch nehmen, fundierte Entscheidungen bei der Beauftragung von externen Beratern zu treffen.

TAIYO Legal wurde im Jahr 2017 in Österreich gegründet. In nur wenigen Jahren konnte sich die Kanzlei insbesondere in der Beratung von ostasiatischen Unternehmen einen Namen machen. Zu den Mandanten von TAIYO Legal gehören zahlreiche internationale Konzerne, viele von Ihnen sind an den großen Börsen Ostasiens gelistet. Das junge Team um Rechtsanwalt Dr. Scheuwimmer betreute den Eintritt mehrerer großer ostasiatischer Unternehmen, unter anderem aus dem Finanz- und Automobilsektor, auf dem österreichischen Markt. Durch das zweite große Rankingwird die junge Rechtsanwaltskanzlei nunmehr auch international für Ihre Verdienste gewürdigt.

