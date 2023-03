Frauen & Grüne Transformation der Wirtschaft – Ökosoziales Forum Niederösterreich und Ecoplus starten gemeinsame Initiative!

Wien (OTS) - Die niederösterreichische Vorstudie, welche Chancen und Potenziale für Frauen im Zuge der Smart and Green Transformation sichtbar machen soll, wird vom Ökosozialen Forum Österreich & Europa durchgeführt. Federführend beteiligt ist das Ökosoziale Forum Niederösterreich – das erste Ökosoziale Länderforum, dessen Vorstand rein weiblich besetzt ist. Die Präsidentin des Ökosozialen Forums Niederösterreich, Mag. Hermine Hackl, zeigt sich vom Erfolg des Projektes überzeugt: „Wir laden Frauen dazu ein, ihre Wünsche und Sorgen offenzulegen und gleichzeitig ihre Potenziale für nachhaltige Vorhaben einzubringen. Der Weltfrauentag ist optimal für den Start dieser Offensive. Die ökosoziale Marktwirtschaft ist ein regelrechter Booster für den ländlichen Raum, in dem gerade der Einsatzwille und die Kreativität von Frauen zum entscheidenden Erfolgsfaktor werden wird."

Die ecoplus Plattform für Green Transformation & Bioökonomie hat sich zum Ziel gesetzt, die Transformation Niederösterreichs zu einer Vorzeigeregion für nachhaltiges Wirtschaften noch stärker zu beschleunigen. Dabei soll insbesondere das Potenzial von Frauen in der Green Transformation & Bioökonomie genutzt werden. So kann vor allem der ländliche Raum als Profiteur dieser Transformation hervortreten und Benachteiligungen am Wirtschafts- und Arbeitsmarkt entgegenwirkt werden. In der Green Transformation & Bioökonomie schlummert Potenzial, um offene Stellen im Nachhaltigkeitsbereich zu besetzen. Daher ist es wichtig, jene Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Teilhabe an der Entwicklung und Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft ermöglichen.

„Der Ländliche Raum hat in den letzten Jahren wieder stark an Bedeutung gewonnen. Neue Technologien ergänzen die hohe Lebensqualität am Land mit hoch qualifizierten Arbeitsplätzen. Das Potenzial für Frauen hängt bei weitem nicht an Kinderbetreuung, sondern an einer Reihe von wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Wir können es uns nicht leisten, dieses Potenzial liegen zu lassen. Frauen sind der Schlüssel für den Erfolg am Land!“ , fasst der Generalsekretär des Ökosozialen Forums Österreich & Europa, DI Hans Mayrhofer, den hohen Stellenwert der Initiative zusammen.

