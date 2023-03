Ernst-Dziedzic: Feministische Außenpolitik garantiert weltweiten Frieden und Stabilität

Grüne: Frauen spielen eine maßgebliche Rolle bei der Absicherung eines nachhaltigen Friedens

Wien (OTS) - „Was Annalena Baerbock unter dem Stichwort ,feministische Außenpolitik´ propagiert, gilt zweifelsohne auch für die Außenpolitik Österreichs und darüber hinaus: Frauen und ihr maßgeblicher Beitrag in außenpolitischen Agenden muss viel stärker mitgedacht und berücksichtigt werden, um nachhaltigen Frieden und Stabilität zu erreichen – und das weltweit“, sagt die Sprecherin für Außenpolitik und Menschenrechte, Ewa Ernst-Dziedzic, und fordert gleichzeitig mehr Unterstützung für Menschenrechtsaktivistinnen ein.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock präsentierte kürzlich die Leitlinien der feministischen Außenpolitik. Darin werden Gleichstellung und Teilhabe, Gerechtigkeit und Frieden in der Außenpolitik und Diplomatie verstärkt in den Fokus gerückt.

„Frauen spielen eine maßgebliche Rolle bei der Absicherung eines nachhaltigen Friedens. Es braucht definitiv auch mehr Frauen in den militärischen Streitkräften, um etwa Kriegsverbrechen vorzubeugen, aber zweifelsohne auch am Verhandlungstisch“, hält Ernst-Dziedzic fest und betont: „Ein Blick nach Iran, wo mutige Frauen seit Monaten unter Einsatz ihres Lebens gegen das Mullah-Regime protestieren, oder nach Afghanistan und Belarus, wo die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja aufgrund von regierungskritischen Protesten in ihrer Heimat zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, zeigt deutlich: Frauen stehen bei den Bemühungen um Frieden und Demokratie an vorderster Front. Es braucht unsere solidarische Unterstützung, denn die Demokratie kann nur unter gleichwertiger Beteiligung von Frauen vorangetrieben werden.“

