Zehn Jahre Papst Franziskus: Erzbischof Lackner würdigt bisheriges Pontifikat

Vorsitzender der Bischofskonferenz: "Gerade jetzt, wo wir im von Franziskus ausgerufenen weltweiten synodalen Prozess stehen, können wir auch die prophetische Dimension seines Pontifikats erleben und ahnen"

Salzburg (KAP) - Der Salzburger Erzbischof und Vorsitzende der Bischofskonferenz, Erzbischof Franz Lackner, hat Papst Franziskus anlässlich seines zehnjährigen Amtsjubiläums (13. März) die Gratulationen seitens der Kirche in Österreich übermittelt. In einem Statement gegenüber Kathpress hat Lackner zudem auch eine inhaltliche Würdigung des bisherigen Pontifikats vorgenommen.

Papst Franziskus habe das Steuer der Kirche in den zehn Jahren seiner Amtszeit "durch viele, bisweilen auch gesundheitliche Prüfungen gehalten". Sein Blick gelte dabei immer besonders jenen an den "Peripherien", den Armen, den Ausgegrenzten und Benachteiligten, den Verletzten und Leidenden, ebenso sorge er sich um die ganze Schöpfung. Lackner: "Gerade jetzt, wo wir im von ihm ausgerufenen weltweiten synodalen Prozess stehen, können wir auch die prophetische Dimension seines Pontifikats erleben und ahnen. Die Kirche wird am Ende dieses Prozesses zumindest in Teilen eine andere sein - sie wird aber, zusammen mit dem Papst, stets die 'katholische', die 'allumfassende' bleiben."

Erzbischof Lackner erinnert daran, dass Franziskus sein Pontifikat mit einer spontanen und nahbaren Herzlichkeit begonnen habe, vor allem aber mit dem Gebet. "Betet für mich", habe er der Welt seit jenem ersten Abend seiner Amtszeit immer wieder zugerufen. Es möge zunächst simpel klingen, so Lackner, "doch ist darin die Wahrheit und Erkenntnis ganz eingeschlossen: Ohne das Gebet, sowohl zu Gott als auch für und durch die Schwestern und Brüder in Christus, kann nichts gelingen."

Anlässlich des Jubiläums wolle er Papst Franziskus deshalb versichern: "Heiliger Vater, wir beten für Sie! Ich wünsche Ihnen im Namen der Kirche Salzburgs und Österreich noch viele Jahre in Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, und ganz besonders den Segen des Allmächtigen, der Sie alle Tage begleiten möge."

(Zum 10. Jahrestag der Wahl von Papst Franziskus am 13. März hat Kathpress ein Themenpaket mit zahlreichen Meldungen und Hintergrundberichten veröffentlicht. Der Schwerpunkt wird laufend aktualisiert und ist abrufbar unter:

www.kathpress.at/papst-franziskus)

