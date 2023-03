„Der Alte“: Wachablöse im Münchner Polizeipräsidium – Jan-Gregor Kremp geht, Thomas Heinze kommt

Staffel-Start mit acht neuen Fällen am 10. März in ORF 2

Wien (OTS) - „Der Alte“ leitet im gleichnamigen TV-Krimiklassiker seit 1977 die Mordkommission II im Münchner Polizeipräsidium. Nach Siegfried Lowitz (als Erwin Köster in 100 Folgen), Rolf Schimpf (als Leo Kress in 222 Folgen), Walter Kreye (als Rolf Herzog in 43 Folgen) und Jan-Gregor Kremp (als Richard Voss in 88 Folgen) übernimmt ab Folge 454 nun der deutsche Schauspieler Thomas Heinze die Rolle des Kriminalhauptkommissars. Die acht neuen Folgen der Koproduktion von ZDF und ORF starten am Freitag, dem 10. März 2023, auf dem gewohnten Sendetermin um 20.15 Uhr in ORF 2 – Jan-Gregor Kremp kümmert sich als Kriminalhauptkommissar Richard Voss noch um die ersten beiden neuen Fälle, bevor am 24. März Thomas Heinze als Hauptkommissar Caspar Bergmann mit der Leitung des Morddezernats betraut wird.

„Der Alte“ und sein Team: Mit Kraft, Energie und einer genauen Beobachtungsgabe versucht der „neue Alte“ seine Fälle zu lösen. An seiner Seite ermitteln weiterhin Annabell Lorenz (Stephanie Stumph) und Julia Lulu Zhao (Yun Huang) sowie die neu hinzugekommene Dr. Luisa Geiger (Sidonie von Krosigk; ab Folge 3 der neuen Staffel) als junge Pathologin. Nach Drehbüchern von Arne Laser, Christoph Wortberg, Claus Stirzenbecher, Isabell Serauky, Eva Marel Jura und Dagmar Rehbinder inszenierten Marcus Ulbricht, Axel Barth, Astrid Schult und Eva Marel Jura die acht neuen Folgen der neuen Staffel.

Mehr zu den Inhalten der ersten drei neuen Folgen:

„Der Alte: Helden von nebenan“ (Freitag, 10. März, 20.15 Uhr, ORF 2)

Nach dem Mord an Jasmin Benrath, Tochter einer erfolgreichen Geschäftsfrau und bekannte Influencerin, wirft das Ermittlerteam einen genaueren Blick auf das Leben der jungen Frau. Einige Monate zuvor wäre Jasmin bei einem Unfall beinahe ums Leben gekommen, Bäckermeister Hannes Keppler hatte ihr damals das Leben gerettet. Dieser Vorfall änderte ihr Leben. Sie führte ab sofort gemeinsam mit ihrem Retter die Wohltätigkeitsorganisation „Helden von nebenan“ und kehrte ihrem alten Leben sowie dem Familienunternehmen den Rücken – sehr zum Leidwesen ihrer Mutter Marlies. Seit einiger Zeit war Jasmin auch auf der Suche nach einem jungen Mann, der – so stellt sich nach Jasmins Tod heraus – einst wegen Diebstahls verurteilt wurde. Warum wollte sie ihn unbedingt finden? Richard Voss und sein Team kommen der Verbindung und einer tragischen Lüge auf die Spur.

„Der Alte: Der Preis, den ich zahle“ (Freitag, 17. März, 20.15 Uhr, ORF 2)

Als seine Mutter ermordet wird, wird der achtjährige Lorenzo zum wichtigsten Zeugen – denn nur wenige Augenblicke nach der Tat war der Bub dem flüchtenden Mörder über den Weg gelaufen. Für Voss und sein Team ist schnell klar, dass Lorenzo sich in Gefahr befindet. Die Ermordete war als Reinigungskraft für die Firma „BonoVaria“ tätig und hat kurz vor ihrem Tod einen verdächtigen Geldtransfer fotografiert. Hat Silvia die Beteiligten mit dem Foto erpresst? Oder ist ihr Ex-Freund Mike Seidel der Schuldige? Bei den Ermittlungen kommt ein größerer Skandal zum Vorschein, der auch nicht vor der Staatsanwaltschaft Halt macht.

„Der Alte: Abstiegsangst“ (Freitag, 24. März, 20.15 Uhr, ORF 2)

Hauptkommissar Caspar Bergmann übernimmt ab sofort die Leitung der Münchner Mordkommission und sein erster Fall erfordert gleich seine ganze Aufmerksamkeit: Im Leben des ermordeten Martin Feldkamp ist nichts so, wie es auf den ersten Blick scheint. Feldkamp hatte vor mehr als einem Jahr seinen Job in der Verwaltung einer großen Bank verloren, dies aber vor seinem gesamten Umfeld, seiner Frau Nina und vor seinem Sohn Theo geheim gehalten. Merkwürdig ist, dass er es dennoch geschafft hatte, den gehobenen Lebensstil der Familie aufrechtzuerhalten. Woher kam das ganze Geld?

„Der Alte“ ist eine Produktion der Neue Münchner Fernsehproduktion im Auftrag von ZDF, ORF und SRF.

