EMFACE Facelifting bei OmniMed

Eisenstadt (OTS) - OmniMed in Eisenstadt bietet neuerdings eine hochmoderne und nicht-invasive Methode zur Gesichtsverjüngung an. Mit der EMFACE Methode werden zugleich Haut und Muskeln gestrafft. So wirkt EMFACE effektiv gegen Falten und sorgt für ein strafferes Hautbild.

Bei der Gesichtsverjüngung mit EMFACE werden zwei moderne Technologien miteinander verbunden. Zum einen sorgt die synchronisierte Radiofrequenz für eine erhöhte Kollagen- und Elastin-Produktion der Haut. Dadurch wird diese gestrafft und Falten werden reduziert. Gleichzeitig sorgt die HIFES™-Technologie für eine Straffung der Muskeln.

Die EMFACE Methode bringt einige Vorteile mit sich. Sie zählt zu den natürlichen Lifting Methoden und kann ganz ohne Nadel und OP durchgeführt werden. Außerdem gilt sie als besonders sicher und effektiv. Denn das EMFACE Gerät verfügt über einige Schutzmechanismen und die Wirkung der Behandlung mit EMFACE konnte in mehreren klinischen Studien nachgewiesen werden.

EMFACE Facelifting in Eisenstadt

