Regionalität ist (k)ein Käse

So schmeckt die Heimat

Mayrhofen (OTS) - Regionalität! Ein neues Trendwort, dass seit der Corona Pandemie ganz oben steht. Regionale Lebensmittel liegen laut Studien in Österreich und Deutschland voll im Trend: Rund zwei Drittel der Verbraucher bevorzugen Produkte aus ihrer Umgebung. Natürlich hat die Pandemie die Konsumenten wieder eher zum lokalen Lebensmittelgeschäft oder zum Hofladen nebenan geführt. Die Erlebnissennerei Zillertal Aber findet aber, dass Regionalität kein Trendprodukt sein soll, denn es steckt noch viel mehr darin.

Heuwirtschaft ist die ursprünglichste Form der Milchwirtschaft und hat bei uns im Zillertal seit Jahrhunderten Tradition. Seit jeher ist die Heuwirtschaft durch nachhaltiges, auf Generationen aufgebautes Denken und Handeln geprägt. Im Vordergrund steht die Milchgewinnung mit lokal verfügbaren Ressourcen. Die besonders schonende und extensive Wirtschaftsweise unserer Heumilchbauern wirkt sich außerdem positiv auf die Natur aus und trägt entscheidend zum Schutz der Umwelt und zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Auf den Wiesen und Weiden unserer Bergbauern wächst eine Vielzahl an Gräsern und Kräutern und das schmeckt nicht nur Zilli, Elsa & Co. Denn je höher der Artenreichtum im Futter, umso intensiver ist das Aroma und die Qualität der Rohmilch. Die artgemäße Fütterung im Jahresverlauf, mit frischen Gräsern und Kräutern im Sommer sowie sonnengetrocknetes Heu im Winter, spiegelt sich dann in der Qualität der Milch wider, die dann bei uns zu hochwertigen Produkten veredelt wird.

So kann beispielsweise durch den konsequenten Verzicht auf vergorene Futtermittel Käse ohne Zusatz von Konservierungsmitteln und ohne intensive mechanische Behandlung hergestellt werden. Außerdem ist Heumilchkäse besonders gut für längere Reifezeiten geeignet. Aufgrund der vielen positiven Eigenschaften schwören unsere Käsemeister auf den Rohstoff Heumilch.

Gutes aus Tirol. Gut für Dich

Die Erlebnissennerei Zillertal steht für über 60 Jahre Erfahrung in der Heumilchveredelung und verarbeitet den kostbaren Rohstoff, von Kuh, Schaf & Ziege – mit viel Liebe und Gespür – zu Deinen Lieblingsprodukten. Dank dieser Erfahrung kannst Du Dir sicher sein, dass in jedem unserer Heumilch-Produkte, die beste Rezeptur, die schonendste Verarbeitung, ausgedehnte Reifezeiten und das Wissen unserer langjährigen Mitarbeiter stecken. Darauf gibt Dir Familie Kröll ihre persönliche Garantie.

Das ist uns unsere Heimat wert!

Mit ihrer aktuellen Kampagne setzen die Tiroler Heumilchpioniere voll und ganz auf die Heimat. „Weil Regionalität (k)ein Käse ist“, erklärt Geschäftsführer Christian Kröll, „Unsere Heimat ist das wichtigste Gut, dass wir haben!“ So lauten auch die aktuellen Werbeslogans der Tiroler Familienbetriebs: „Heimatglück zum Löffeln“, „Die vielseitigen Tirolerinnen“ und „Aus Tirol. Für Tirol“.

