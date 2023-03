SMATRICS errichtet Ladeinfrastruktur für Austro Control

Österreichs Flugsicherung setzt auf nachhaltige Mobilität

Wien (OTS) - 31 Ladepunkte in ganz Österreich hat der E-Mobilitäts-Dienstleister SMATRICS für den Dienstfahrzeug-Fuhrpark von Austro Control installiert. SMATRICS übernimmt künftig auch das Betriebsmanagement der maßgeschneiderten Ladelösung. SMATRICS übernimmt künftig auch das Betriebsmanagement der maßgeschneiderten Ladelösung. Die insgesamt 31 Ladepunkte wurden bei den Austro-Control-Standorten an den österreichischen Flughäfen sowie bei der Unternehmenszentrale in Wien-Erdberg errichtet. Zwei Ladepunkte befinden sich auf der Koralpe auf über 2.000 Meter Seehöhe.

Für die Wartung, Fehlerbehebung und den Nutzer:innen-Support ist SMATRICS verantwortlich, so dass der Betrieb der Ladestation beim Unternehmen für möglichst wenig Aufwand sorgt. Wichtig für ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur: Die Expertise des E-Mobilitätsspezialisten garantiert hohe Verfügbarkeit und Support rund um die Uhr.

Valerie Hackl, Geschäftsführerin von Austro Control: „Ein wichtiges Ziel unserer Unternehmensstrategie ist die stetige Verbesserung unserer Umweltleistung. Elektromobilität ist ein Teil der Lösung. Für uns ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiter:innen die neuen Elektro-Fahrzeuge des Austro Control-Fuhrparks für Fahrten zu Außenstellen einfach und verlässlich laden können. Das Angebot von SMATRICS hat uns überzeugt.“

„SMATRICS hat Österreichs flächendeckendes Schnellladenetz aufgebaut. Mit dieser Expertise im Hintergrund bieten wir auch Unternehmen optimierte Ladelösungen – ganz nach Bedarf und mit wenig Aufwand. So können Unternehmen gleichzeitig klimafreundliche Mobilität möglich machen und sich auf ihr Kerngeschäft fokussieren. Wir freuen uns, Austro Control als österreichisches Schlüsselunternehmen mit zukunftssicheren Ladelösungen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen zu dürfen“, sagt SMATRICS-CEO Hauke Hinrichs.

Über SMATRICS

SMATRICS unterstützt Unternehmen und Flottenbetreiber beim Weg in die Zukunft der Elektromobilität. Das Unternehmen plant, betreibt und serviciert Lade-Infrastruktur in Österreich und Deutschland – powered by SMATRICS. Das schnell wachsende Green-Tech-Unternehmen beschäftigt mehr als 130 Mitarbeiter:innen. SMATRICS ist ein Tochterunternehmen von VERBUND AG und EnBW Energie Baden-Württemberg AG. In Österreich betreibt man als SMATRICS EnBW das größte flächendeckende Highspeed-Ladenetz, das laufend erweitert wird. Aktuell stehen über 300 Schnellladepunkte zur Verfügung, alle mit nachhaltig erzeugtem Strom.

